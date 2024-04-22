Окупанти атакували "Шахедами" Одеську область: є влучання

Вночі проти 22 квітня російські війська спрямували безпілотники "Shahed на Одеську область. Сили ППО збили п'ять дронів. Втім, є влучання.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує системний дроновий терор. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" на Одещину", - наголосили військові.

Зазначається, що сталися влучання дронів-камікадзе. Росіяни поцілили по території фермерського господарства. Внаслідок "прильотів" було пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали, наголошують в ОК.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Україні безпілотниками. Ворог застосував сім БпЛА типу "Shahed".

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