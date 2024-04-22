Допомога від США дасть "передишку" ЗСУ, але не допоможе перемогти - Bloomberg

Допомога від Сполучених Штатів на понад $60 млрд надасть українським військовим необхідний їм відпочинок, проте цих коштів недостатньо, щоб кардинально змінити перебіг війни.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

У матеріалі вказується, що багато чого буде залежати від того, наскільки швидко Вашингтон зможе доставити допомогу на поле бою. Українська армія стикається з серйозною нестачею боєприпасів і живої сили через затримки постачання зі Сполучених Штатів, чим активно користуються російські загарбники.

Науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков заявив, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати.

Україна потребує додаткових засобів, якщо збирається просуватись вперед та відкидати окупантів, але ця перспектива виглядає примарною через активний опір проросійської частини республіканців.

"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі у 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні", — сказав він.

Видання пише, що у Берліні налаштовані тиснути на своїх союзників у Європі, зокрема на Італію та Францію у питанні постачання до України додаткових систем протиповітряної оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що навіть якщо військові засоби США будуть доставлені швидко, через складнощі із транспортною логістикою, ймовірно, допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів".

"Ситуація на лінії фронту, ймовірно, погіршуватиметься протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися вікном перед надходженням нової допомоги США", – сказали аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бундестазі заявили, що погоджена Палатою представників допомога США Україні може бути останньою.

Крім того, ми раніше інформували, що сенатор республіканець "кинув виклик" своєму однопартійцю, який проти допомоги Україні.

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