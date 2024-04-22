Помощь от США даст "передышку" ВСУ, но не поможет победить — Bloomberg

Помощь от Соединенных Штатов более чем на $60 млрд предоставит украинским военным необходимый им отдых, однако этих средств недостаточно, чтобы кардинально изменить ход войны.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

В материале указывается, что многое будет зависеть от того, как скоро Вашингтон сумеет доставить помощь на поле боя. Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы из-за задержек поставок из Соединенных Штатов, чем активно пользуются российские захватчики.

Научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что помощь даст передышку украинской армии, возможность замедлить продвижение РФ, провести "эффективную оборону" и минимизировать потери.

Украина нуждается в дополнительных средствах, если собирается продвигаться вперед и отвергать оккупантов, но эта перспектива выглядит призрачной из-за активного сопротивления пророссийской части республиканцев.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше, ведь стратегия Путина заключается в ожидании", — сказал он.

Издание пишет, что в Берлине настроены давить на своих союзников в Европе, в частности Италию и Францию в вопросе поставки в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны.

Аналитики Института изучения войны пишут, что даже если военные средства США будут доставлены быстро, из-за сложностей с транспортной логистикой, вероятно, помощь "не станет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

"Ситуация на линии фронта, вероятно, будет ухудшаться в течение этого времени, особенно, если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться окном перед поступлением новой помощи США", — сказали аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бундестаге заявили, что согласованная Палатой представителей помощь США Украине может быть последней.

Кроме того, мы ранее информировали, что сенатор республиканец "бросил вызов" своему однопартийцу, который против помощи Украине.

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