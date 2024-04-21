Нардеп рассказал, когда Украина может получить оружие от США

Пакет помощи от США очень важен для Украины, ведь ситуация на фронте критическая.

Наши американские партнеры знают, какое оружие крайне необходимо ВСУ на поле боя. Есть надежда, что она скоро поступит в Украину.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в комментарии "Радио Свобода".

Он отметил: из-за нехватки боеприпасов Украина потеряла Авдеевку и еще несколько населенных пунктов.

"Соотношение 1 к 10 в снарядах – это просто самоубийство на поле боя", – утверждает нардеп.

По словам Чернева, сейчас в приоритете:

снаряды 155 калибра, которых нам просто невероятно не хватает;

ракеты к системам ПВО и некоторые другие ракеты, например AMRAAM.

"США в этом контексте очень важны, ведь являемся производителями некоторого вооружения, которое, к сожалению, мы не сможем получить от других наших партнеров", – констатировал народный депутат.

На шаг ближе к ATACMS

Открытым остается вопрос дальнобойных ракет ATACMS, также включенных в законопроект о помощи Украине. По словам Чернева, есть шанс, что в этот раз глава Белого дома Байден сможет разрешить передать их Украине. Если этого не произойдет, американцы должны публично объяснить, что именно и как грозит передача этого оружия нашему государству.

"А здесь, честно говоря, очень сложно объяснить как именно нацбезопасности США грозит передача таких ракет. Поэтому я очень надеюсь, что это еще один большой шаг к реальному предоставлению нам систем ATACMS. Более того, это беспрецедентная история, когда в такой законопроект конкретизированно вставляется конкретная номенклатура оружия", – отмечает Чернев.

Одним из драйверов этого проекта, добавляет он, был глава комитета разведки Палаты представителей США Майк Тернер.

"Общаясь с ним 2 недели назад, он также меня уверял, что решение по ATACMS принято. Надеюсь, что очень быстро мы их получим в Украине", — резюмировал Чернев.

Как отмечалось, 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о национальной безопасности, предусматривающий военную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Читайте также: