Дальше будет хуже: эксперт предупредил о новых российских "Геранях"

Герань / © ГУР Минобороны

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Россия продолжает разрабатывать новые модификации ударных беспилотников, поэтому Украине нужно уже сейчас готовить средства для их перехвата.

Об этом заявил народный депутат и политолог Николай Давыдюк в подкасте РБК-Украина «ЭТО БАЗА».

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По его словам, украинские инженеры работают над созданием и поиском интерсепторов — средств, которые должны уничтожать вражеские беспилотники.

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В то же время, Давидюк обратил внимание на эффективность турелей с искусственным интеллектом, которые используют для борьбы с ударными дронами. По его словам, они уже помогают выигрывать время.

«Я думаю, что это только начало, и они пристреливаются, дальше может быть, к сожалению, хуже. В то же время наши инженеры сейчас работают над поиском интерсепторов. Удивительно, но классно заработали турели на искусственном интеллекте, которые начали отстреливать эти реактивные „Шахеды“. На эти турели никто не ставил именно в сбитии супер реактивных „Шахедов“, „Гераней“, а оказалось, что они полезны, они сейчас выиграют нам время», — сказал он.

Россия готовит новую «Герань»

Давидюк отметил, что Украине не следует ограничиваться подготовкой к нынешней версии российских беспилотников. По его словам, РФ уже работает над следующей модификацией «Герани».

Поэтому, как отметил политик, украинским разработчикам следует действовать на опережение и создавать интерсепторы, способные противостоять сразу нескольким поколениям угроз.

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«Сейчас ждем интерсепторов, но опять же, здесь уже новый раунд гонки. Мы сейчас немного должны поспешить, потому что Россия по этой новой „Геранье“ готовит другую. Нам нужно перепрыгнуть сразу две „Герани“ нашими интерсепторами… потому что на зиму все эти прилеты будут критичнее х10, если будет низкая температура», — подчеркнул Давидюк.

Отдельно он отметил, что удары по переправам и объектам критической инфраструктуры могут оказаться серьезным вызовом в зимний период. По словам Давидюка, при низких температурах последствия попадания будут значительно критичнее.

Напомним, в Воздушных силах прогнозируют, что государство-агрессор РФ повысит скорость использующих реактивных дронов до 800-900 км в час.

Также стало известно, что Россия готовит новый массированный удар. Разведка получила новые данные о подготовке российских войск к очередному массированному удару по территории Украины.

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