Далі буде гірше: експерт попередив про нові російські "Герані"

Герань / © ГУР Міноборони

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Росія продовжує розробляти нові модифікації ударних безпілотників, тому Україні потрібно вже зараз готувати засоби для їхнього перехоплення.

Про це заявив народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА».

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За його словами, українські інженери працюють над створенням та пошуком інтерсепторів — засобів, які мають знищувати ворожі безпілотники.

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Водночас Давидюк звернув увагу на ефективність турелей зі штучним інтелектом, які використовують для боротьби з ударними дронами. За його словами, вони вже допомагають вигравати час.

«Я думаю, що це тільки початок і вони пристрілюються, далі може бути, на жаль, гірше. В той же час, наші інженери зараз працюють над пошуком інтерсепторів. Дивно але класно запрацювали турелі на штучному інтелекті, які почали відстрілювати ці реактивні „Шахеди“. На ці турелі ніхто не ставив саме у збитті супер реактивних „Шахедів“, „Гераней“, а виявилось, що вони корисні, вони виграють зараз нам час», — сказав він.

Росія готує нову «Герань»

Давидюк зазначив, що Україні не варто обмежуватися підготовкою до нинішньої версії російських безпілотників. За його словами, РФ уже працює над наступною модифікацією «Герані».

Тому, як наголосив політик, українським розробникам потрібно діяти на випередження та створювати інтерсептори, здатні протистояти одразу кільком поколінням загроз.

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«Зараз чекаємо на інтерсептори, але знову ж таки, тут уже новий раунд гонки. Ми зараз трошки повинні поспішити, бо Росія за цією новою „Геранню“ готує іншу. Нам треба перестрибнути одразу дві „Герані“ нашими інтерсепторами… бо на зиму всі ці прильоти будуть критичніше х10, якщо буде низька температура», — наголосив Давидюк.

Окремо він зазначив, що удари по переправах та об’єктах критичної інфраструктури можуть стати серйозним викликом у зимовий період. За словами Давидюка, за низьких температур наслідки влучань будуть значно критичнішими.

Нагадаємо, у Повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує, до 800-900 км на годину.

Також стало відомо, що Росія готує новий масований удар. Розвідка здобула нові дані про підготовку російських військ до чергового масованого удару по території України.

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