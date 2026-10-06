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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
2 хв

Полякова зізналась, через що їй складно з 15-річною донькою і чому з нею не виїжджає за кордон

Артистка дала рідкісний коментар про молодшу доньку Алісу.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Полякова

Оля Полякова / © скриншот з відео

Українська співачка Оля Полякова пожалілась на складний перехідний вік у 15-річної доньки і пояснила, чому разом із нею, попри постійні обстріли, не виїжджає за кордон.

Артистка виховує двох дітей — Машу та Алісу. Старша донька виконавиці живе в США, а от молодша — разом із нею в Києві. Алісі зараз 15 років і в неї перехідний вік. Оля Полякова на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що це дається їй тяжко. Проте співачка зазначила, що перехідний вік мине і знову все буде добре.

«Це непроста історія. Всім батькам підлітків хочу сказати, що мужаймося, тримаймося. Це наші діти, треба їх просто любити. Це мине!» — поділилась артистка з Анною Севастьяновою.

Оля Полякова та її молодша донька Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова та її молодша донька Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

До речі, попри постійні обстріли Києва і прогнози на складну зиму, Оля Полякова залишатиметься в Україні. Артистка говорить, що ухвалила таке рішення через молодшу доньку. Річ у тім, що Аліса навідріз відмовляється виїжджати та покидати дім.

«Я не можу (виїхати — прим. ред.), бо у мене дитина є — 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон і нікуди з хати. І я нічого не можу з цим зробити! Вона мені каже — мені 15 років, ти що, мене у мішок запхаєш? А залишити її саму не можу», — ділиться артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «За упокій моїх ворогів»: Оля ПОЛЯКОВА про карму, хейт і скандали

Нагадаємо, 6 жовтня молодшій доньці Олі Полякової виповнилось 15 років. Із нагоди свята виконавиця вперше за тривалий час показала Алісу.

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