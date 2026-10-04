"Мені шкода": Полякова різко оцінила поведінку Потапа й Насті Каменських й відреагувала на скандали

Оля Полякова, Потап і Настя Каменських

Реклама

Українська співачка Оля Полякова висловилася про скандальний тандем Потапа і Насті Каменських та їхню діяльність під час повномасштабної війни.

Артистка не стала детально оцінювати рішення одіозних колег, однак зізналася, що не розуміє їхнього вибору. Зокрема, Полякова додала, що Каменських, на її думку, втратила результати роботи, яку вибудовувала донедавно.

Реклама

«Я вважаю, що вони роблять якісь дурниці. Але я не хочу обговорювати вибір інших людей. Мені просто шкода тієї роботи, яку Настя зробила під час війни. Вона зроила шоу „Я — Україна“. У неї все було в порядку. Навіщо це робити, я не розумію. Я не знаю, як коментувати дурість», — заначила зірка в інтерв’ю BBC News Україна.

Реклама

Останні місяці Потап та Настя Каменських регулярно опиняються в центрі критики через свою публічну діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення артисти певний час активно демонстрували проукраїнську позицію та перейшли на українську мову, однак згодом знову почали використовувати російську у спілкуванні й творчості.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/lida.kamenskux

Окремий резонанс викликав їхній виступ у липні 2026 року на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії. Потап і Каменських виконували пісні російською та спілкувалися цією мовою. При цьому під час виступу артисти не згадували Україну, що спричинило хвилю критики серед українців.

Не обійшлося й без нового мовного скандалу. На відпочинку артисти опублікували відео з яхти, де іронічно пояснили використання російської «свободою».

Каменських з Потапом також опинилися під шквалом критики після інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка заявила, що після переходу на українську мову у неї виникла «кіста», яку нібито треба було лікувати російською мовою. Її абсурд спровокував бурхливу реакцію. Так само як і зізнання Потапа про виїзди з України за кордон під прикриттям благодійності.

Реклама

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Потап і Каменських потрапили до бази «Миротворця»

У вересні стало відомо і про внесення обох артистів до бази центру «Миротворець». Першою там з’явилася картка Насті Каменських, а наступного дня до бази внесли її чоловіка Олексія Потапенка.

У картках обох артистів укладачі ресурсу вказали, зокрема, участь в «актах гуманітарної агресії проти України» та в інформаційно-пропагандистських заходах, які, за версією «Миротворця», спрямовані на дестабілізацію суспільного життя.

Нагадаємо, нещодавно українці створили петицію про позбавлення Потапа звання «заслуженого артиста України». Президент Володимир Зеленський вже відреагував — що він вирішив.

Новини партнерів