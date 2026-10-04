ЗСУ прорвалися з допомогою Олешкам: людям скинули майже 4 тонни їжі та ліків

ЗСУ знову доставили продукти до Олешок / © Фото з відкритих джерел

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Військовослужбовці Нацгвардії України разом із підрозділами інших Сил оборони провели чергову масштабну гуманітарну місію та доставили необхідні продукти цивільним у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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До Олешок знову доставили 4 тонни продуктів: відео

За інформацією міністра, це вже друга подібна успішна операція за останній час. До її проведення безпосередньо залучили гвардійців 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та бійців 34-го Херсонського полку Національної гвардії. У спільній операції також взяли участь воїни 30-го корпусу морської піхоти, 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен» та прикордонники 79-го прикордонного загону ДПСУ.

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Переправлення вантажів здійснювали за допомогою дронів. Спільними зусиллями бійці переправили на лівий берег Дніпра майже 4 тонни допомоги, що складалася з їжі, ліків та спеціальних наборів для дітей.

За допомогою дронів вдалося скинути людям майже 400 окремих пакунків, кожен із яких дістався адресатів.

«Дякую кожному, хто безпосередньо брав участь у цій операції: доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику. Окрема відзнака — екіпажу БпЛА „Перун“, який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин», — пише Вигівський.

ЗСУ продовжують виконувати операції, аби врятувати українців у тимчасово окупованих Олешках від голоду.

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ЗСУ уже доставляли продукти до Олешок

Нагадаємо, українські військові провели одну з наймасштабніших операцій із доставлення гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок. За допомогою дронів Сили оборони скинули близько 4 тонн продуктів на 100 різних локацій міста. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Постачання їжі через Дніпро дронами системно триває з березня у співпраці підрозділів НГУ, морської піхоти та прикордонників.

Наразі в місті без їжі, питної води та електропостачання залишаються близько двох тисяч місцевих жителів, серед яких майже 50 дітей. Російські окупанти блокують будь-які спроби цивільних виїхати, а також усіляко перешкоджають доставленню допомоги: намагаються збивати дрони з вантажами, крадуть або перепродують їжу.

Крім того, за отримання гуманітарних пакунків загарбники застосовують проти місцевих мешканців репресії — їх затримують, кидають у підвали, б’ють і піддають насильству.

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