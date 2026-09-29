"Обрала життя і ризикнула": 67-річна жінка втекла з Олешок під атаками російських дронів

Олешки / © Дмитро Лубінець

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67-річна жителька Олешок на Херсонщині пішки пройшла понад 20 кілометрів замінованими дорогами під атаками дронів, щоб вирватися з окупації на підконтрольну Україні територію.

Про це у соцмережах повідомила її донька Наталія (під ніком fata_gorgo).

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Як вдалося вибратися з Олешків — історія 67-річної жінки

Як розповіла Наталія, всі роки повномасштабного вторгнення та окупації її мати відмовлялася залишати рідне місто. Вона опікувалася безпритульними тваринами й дала прихисток майже 30 собакам та котам.

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За словами доньки, останніми місяцями мати більше переймалася прогодовуванням тварин, ніж власним харчуванням. Рішення про евакуацію стало вимушеним через критичний голод у місті та зникнення тварин безпосередньо з її подвір’я.

За час окупації жінка втратила три домівки. Її власну квартиру зруйнував обстріл, а будинок чоловіка затопило після підриву Каховської ГЕС. Останній прихисток — будинок бабусі — за півтора тижня до втечі знищив російський дрон, коли жінка була всередині. Усі ці рази вона дивом вижила.

Скриншот з історії Наталії у соцмережах / © скриншот

«Та місяці голоду (все, що пишуть про виживання людей в Олешках — не перебільшена правда) змусили її обирати: страх чи життя. Вона обрала життя і ризикнула», — написала донька у дописі.

Скриншот з історії Наталії у соцмережах. / © скриншот

Її мати пішки пройшла понад 20 кілометрів замінованими автошляхами під загрозою атак ворожих дронів. Далі ще протягом тижня вона різними шляхами вибиралася з окупації, поки не дісталася Києва. Допомагали їй у цьому небайдужі люди та колеги доньки.

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«Мені ще поки не віриться, що все вдалося», — зауважила донька Наталія.

Голод в Олешках — останні новини

Нагадаємо, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в окупованих Олешках та районі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які потерпають від нестачі їжі, води та медикаментів.

Через критичну нестачу продуктів люди вимушені варити бур’ян. Тіла загиблих місяцями лежать просто неба через пряму заборону окупаційної влади на поховання.

Журналісти ідентифікували російські військові підрозділи, які можуть бути прямо причетними до влаштування гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках.

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