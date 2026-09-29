Грошей може не вистачити: МВФ оцінив фінансовий розрив України у $54 млрд

МВФ / © Associated Press

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Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування в розмірі до 54 млрд доларів до 2029 року на тлі війни та потреби в додатковій міжнародній допомозі.

Про це з посиланням на попередні оцінки Міжнародного валютного фонду пише Bloomberg.

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За інформацією співрозмовників агентства, знайомих із ситуацією, МВФ оцінює потребу України в додатковому фінансуванні у 30-35 млрд доларів 2027 року, 17 млрд доларів 2028 року та 2 млрд 2029-го.

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Водночас у Bloomberg зазначають, що ці цифри є попередніми та можуть змінитися.

Представник МВФ відмовився коментувати ці оцінки.

ЄС готує фінансування для України

У вівторок, 29 вересня, донори України зустрілися у Брюсселі, щоб прискорити переговори щодо подальшої фінансової допомоги.

Раніше цього року Європейський Союз погодив пакет кредитної підтримки України на 90 млрд євро (близько 102 млрд доларів). Водночас ЄС закликає партнерів виконати зобов'язання щодо надання ще €30 млрд у поточному та наступному році.

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Окремо Європейська комісія та МВФ закликають український уряд виконувати програму реформ. Це має допомогти Україні отримувати міжнародну допомогу та забезпечити ефективніше управління наданими коштами.

Як повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, у вівторок очікувалася зустріч єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса та міністра фінансів України Сергія Марченка. Сторони мали обговорити реформи, необхідні для отримання наступного траншу бюджетної підтримки ЄС.

Європа обговорює нові джерела коштів

Країни ЄС продовжують обговорювати механізми додаткового фінансування України, оскільки очікується, що війна триватиме і наступного року.

Серед варіантів, які розглядають окремі держави ЄС, — використання 210 млрд євро заморожених у Європі активів російського центрального банку для залучення додаткового фінансування.

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Інші країни пропонують альтернативний варіант — випуск додаткового спільного боргу ЄС.

За даними Bloomberg, протягом останніх місяців Росія та Україна також посилили атаки одна проти одної, що збільшує потребу Києва в зовнішньому фінансуванні.

Нагадаємо, Росія заблокувала шлях до морського перемир’я. Тож перспективи відновлення експорту зерна Чорним морем залишаються невизначеними.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур сказав, що підвищення ПДВ на 1% у проєкті держбюджету України на 2027 рік пов’язане, зокрема, з пошуком коштів для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

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