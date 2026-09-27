ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1382
Час на прочитання
2 хв

«80% посилок — це схеми»: прем’єр розповів, чому закордонні відправлення обкладуть податками

Прем’єр Корецький пояснив скандальний закон про оподаткування посилок з-за кордону.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Чому закордонні посилки оподаткують: заява прем’єра

Чому закордонні посилки оподаткують: заява прем’єра / © ТСН

Законопроєкт про нові правила оподаткування закордонних посилок є необхідним кроком для захисту українського виробника та ліквідації схем ухилення від сплати податків.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявив прем’єр-міністр України Корецький.

За словами очільника уряду, попри емоції та непопулярність цього рішення, нардепи після тривалих дискусій і переконань підтримали документ у першому читанні. Наразі уряд очікує на друге читання найближчим часом.

Прем’єр наголосив, що левова частка закордонних поштових відправлень використовувалася для обходу українського законодавства.

«За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок — це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо», — каже Корецький.

Крім того, за його словами, безконтрольне ввезення товарів у посилках завдавало шкоди вітчизняному бізнесу, зокрема підприємствам легкої промисловості. Українські виробники змушені працювати під обстрілами, використовувати дорогу електроенергію та дизель-генератори, а також сплачувати ПДВ, через що їхня продукція стає дорожчою.

Водночас іноземні товари, виготовлені в мирних умовах і ввезені без сплати податків, отримували нечесну конкурентну перевагу на українському ринку.

«Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж нечесно. Якщо ми хочемо — а ми дуже хочемо — підтримувати власного виробника і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні», — додав Корецький.

Він запевнив, що цей закон допожоже уникнути схем ухилення від податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника.

Нагадаємо, що українців хочуть зобов’язати сплачувати ПДВ за всі товари із закордонних маркетплейсів. Верховна Рада вже зробила перший крок до скасування нинішнього ліміту у 150 євро.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie