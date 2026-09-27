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«80% посилок — це схеми»: прем’єр розповів, чому закордонні відправлення обкладуть податками
Прем’єр Корецький пояснив скандальний закон про оподаткування посилок з-за кордону.
Законопроєкт про нові правила оподаткування закордонних посилок є необхідним кроком для захисту українського виробника та ліквідації схем ухилення від сплати податків.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявив прем’єр-міністр України Корецький.
За словами очільника уряду, попри емоції та непопулярність цього рішення, нардепи після тривалих дискусій і переконань підтримали документ у першому читанні. Наразі уряд очікує на друге читання найближчим часом.
Прем’єр наголосив, що левова частка закордонних поштових відправлень використовувалася для обходу українського законодавства.
«За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок — це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо», — каже Корецький.
Крім того, за його словами, безконтрольне ввезення товарів у посилках завдавало шкоди вітчизняному бізнесу, зокрема підприємствам легкої промисловості. Українські виробники змушені працювати під обстрілами, використовувати дорогу електроенергію та дизель-генератори, а також сплачувати ПДВ, через що їхня продукція стає дорожчою.
Водночас іноземні товари, виготовлені в мирних умовах і ввезені без сплати податків, отримували нечесну конкурентну перевагу на українському ринку.
«Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж нечесно. Якщо ми хочемо — а ми дуже хочемо — підтримувати власного виробника і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні», — додав Корецький.
Він запевнив, що цей закон допожоже уникнути схем ухилення від податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника.
Нагадаємо, що українців хочуть зобов’язати сплачувати ПДВ за всі товари із закордонних маркетплейсів. Верховна Рада вже зробила перший крок до скасування нинішнього ліміту у 150 євро.