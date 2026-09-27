Жінка три роки не сходить з круїзного лайнера: туристка розкрила переваги життя у VIP-статусі

Круїзний лайнер / Ілюстративне фото

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П’ятдесятидворічна мандрівниця Ліббі Ром поділилася з журналістами деталями свого постійного проживання на борту розкішного круїзного лайнера Sky Princess. Жінка мандрує океанами вже понад три роки і здобула найвищий елітний статус лояльності, який надає їй доступ до унікальних безкоштовних послуг.

Про неймовірні переваги життя на воді та секрети круїзного сервісу вона розповіла UNILAD.

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Безкоштовний сервіс та мінібар

Для отримання такого престижного статусу клієнтам необхідно здійснити щонайменше п’ятнадцять круїзів або провести в плаванні сто п’ятдесят днів. Однією з найулюбленіших переваг туристки є абсолютно безкоштовне прання, адже їй достатньо просто залишити брудні речі в спеціальному пакеті для персоналу.

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«Багато людей запитують мене, як я перу одяг, а я відповідаю, що просто не роблю цього, бо хтось забирає його і повертає чистим наступного дня», — зізналася Ліббі Ром.

Ще одним приємним бонусом для постійних пасажирів є наявність безкоштовного мінібара, запаси якого повністю оновлюються на початку кожної нової подорожі. За бажанням гості можуть зателефонувати до служби обслуговування номерів і змінити стандартний набір напоїв на ті, яким вони віддають перевагу.

«Вони дають вам два пива і дві текіли, але ви можете попросити замінити все це виключно на коньяк або ігристе вино», — пояснила досвідчена туристка.

Закриті вечірки та VIP-вечері

Власники елітного статусу також отримують доступ до закритих зон відпочинку та ексклюзивних заходів, куди не пускають звичайних туристів. Щовечора для них працює окрема лаунж-зона з живою музикою та закусками, де можна поспілкуватися з іншими завзятими мандрівниками.

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«Там також проходить коктейльна вечірка капітанського кола, де ви отримуєте безкоштовні напої та невеликі вишукані закуски», — розповіла мандрівниця.

Оскільки жінка входить до двадцятки найбільш подорожуючих гостей лайнера, її регулярно запрошують на спеціальні розкішні вечері з керівництвом судна. Це унікальна можливість безкоштовно скуштувати вишукані страви з вином у компанії головних офіцерів, суднових лікарів чи керівників технічних відділів.

«Це дуже приємний спосіб для нас відчути особливе визнання на борту корабля», — додала постійна клієнтка круїзної компанії.

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