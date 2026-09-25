Літак / © pixabay.com

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Літак, що летів з Італії до Шотландії, тричі не зміг приземлитися через погану погоду. Отримавши відмову змінити маршрут, пілоти подали сигнал SOS і сіли в іншому аеропорту, коли пального залишалося всього на кілька хвилин.

Про повідомляє видання LADbible.

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3 жовтня 2025 року літак Boeing 737-800 летів із Пізи до Глазго зі 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту. Знаючи про негоду, пілоти завчасно взяли додаткове пальне, щоб «врахувати можливі затримки та зміни маршруту через погоду», і обрали Манчестер запасним аеропортом.

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Після прибуття до Глазго Прествік літак двічі намагався сісти, але обидві спроби були перервані через зсув вітру — різкі коливання його швидкості. Після другої невдалої спроби у баках залишалося 3515 кг пального.

Екіпаж попросив дозволу на перенаправлення до Манчестера, але отримав відмову. Як пояснили в аеропорту, через шторм Емі Манчестер того дня вже прийняв 13 інших рейсів.

Отримавши відмову, пілоти вирушили до Единбурга, оскільки інші аеропорти Глазго вважалися надто ризикованими. Однак під час заходу на посадку в Единбурзі екіпаж був змушений перервати її втретє — знову через зсув вітру.

Оскільки правила забороняли третю спробу приземлення в одному аеропорту, а рівень палива знизився до 2036 кг, екіпаж оголосив аварійну ситуацію, передавши в ефір сигнал «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL». Бортовий комп’ютер розрахував, що після прибуття до Манчестера залишок складе близько 300 кг, що, за висновками AAIB, було «значно менше кінцевого резерву палива», який становить 1101 кг.

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Після оголошення надзвичайної ситуації аеропорт Манчестера одразу прийняв літак. За правилами цього летовища, перенаправлені рейси приймають за наявності вільних місць для паркування, однак борти з аварійними або медичними ситуаціями там зобов’язані приймати завжди та за будь-яких умов.

Літак успішно приземлився в Манчестері. Після посадки виявилося, що фактичний залишок пального становив лише 336 кг, чого вистачило б на лічені хвилини роботи двигунів Boeing 737-800.

Представник аеропорту Манчестера пояснив виданню LADbible, що після цього інциденту вони нагадали всім партнерам свої правила: летовище приймає перенаправлені рейси за наявності такої можливості, і це рішення жодним чином не залежить від обслуговуючих компаній.

Нагадаємо, рейс Ryanair з Порту до Дубліна повернувся назад після заяви 48-річної пасажирки, що за нею стежать троє людей.

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