Літак екстрено розвернули над океаном: що стало причиною аварійного приземлення

Повербанк загорівся у салоні літака під час рейсу / © Фото з відкритих джерел

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Літак Boeing 777 авіакомпанії KLM, який прямував з Амстердама до Кюрасао, був змушений повернутися до аеропорту Схіпгол після того, як на борту загорівся повербанк. Екіпаж зміг загасити вогонь, однак через інцидент пілот ухвалив рішення розвернути літак, коли той уже перебував над Атлантичним океаном.

Про це повідомляє NOS.

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Літак повернувся після кількох годин польоту

Літак вилетів зі Схіпгола в четвер у другій половині дня і вже кілька годин перебував у повітрі, коли в салоні загорівся повербанк. Члени екіпажу оперативно загасили займання, після чого було ухвалено рішення повернутися до Амстердама.

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Внаслідок інциденту пасажирів мали пересадити на інший рейс до Кюрасао. Через затримку не всі мандрівники могли продовжити подорож того самого дня.

За даними нідерландських ЗМІ, повербанк міг належати колишньому керівнику KLM Каміелю Еурлінгсу. Сама авіакомпанія не підтвердила цю інформацію, пославшись на міркування конфіденційності.

Чому повербанки небезпечні в літаку

Інцидент знову привернув увагу до правил перевезення зовнішніх акумуляторів. KLM дозволяє пасажирам брати з собою не більше двох повербанків, однак їх не можна перевозити в багажі, який здають у багажний відсік.

Під час польоту повербанк також не можна використовувати або заряджати. Авіакомпанія рекомендує тримати його поруч із собою, а не класти на верхню багажну полицю.

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Як пояснює NOS, вібрації під час польоту можуть пошкодити компоненти пристрою, особливо якщо він раніше падав або зазнавав сильних ударів. Це здатне підвищити ризик перегрівання, займання чи вибуху.

Не перший такий випадок

Схожий інцидент уже ставався на іншому літаку KLM. Торік під час рейсу з Сан-Паулу до Амстердама повербанк у рюкзаку почав перегріватися і задимився приблизно за чотири години до приземлення.

Тоді екіпаж також зміг загасити пристрій. За даними нідерландської інспекції, повідомлення про перегрівання повербанків або електронних сигарет на борту літаків надходять один-два рази на місяць.

Після нового інциденту KLM проводить розслідування. За його результатами авіакомпанія має оцінити, чи потрібно додатково посилювати правила використання повербанків під час польотів.

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Нагадаємо, серйозний інцидент стався на рейсі Delta, коли екіпаж повідомив диспетчерів про можливу втрату працездатності пілота. Через тяжкий стан пілота літак розвернули в повітрі лише через 4 хвилини після зльоту.

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