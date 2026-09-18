Віткоффа хочуть прибрати від переговорів: чим він не влаштував Київ і Москву

Стів Віткофф / © Associated Press

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Україна та Росія хочуть усунути посланця Трампа Стіва Віткоффа від мирних переговорів, оскільки обидві сторони розчаровані його підходом.

Про це повідомляють видання The Independent та Kyiv Independent.

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Невдоволення посланцем Трампа: чому хочуть усунути Стіва Віткоффа

За даними Kyiv Independent, Стів Віткофф, який від березня 2025 року був основним каналом зв’язку між адміністрацією Дональда Трампа та Кремлем, «розчарував» як Київ, так і Москву під час мирних переговорів за посередництва США. За лаштунками чиновники в обох країнах працюють над його усуненням.

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Українська сторона зазначає, що не бачить значної готовності США посилювати тиск на Росію. Зі свого боку Кремль дедалі частіше звинувачує американського посланця у «дипломатичних» провалах та нездатності змусити Україну відмовитися від своїх територій.

Невдоволення загострилося після того, як Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення чергового раунду переговорів з лідерами країн.

«Вони постійно кажуть нам, що "ви маєте покласти край цій війні". Ніби ми, чорт забирай, не хочемо її закінчувати», — наголосив один із українських чиновників, який бере участь у мирних переговорах і побажав залишитися анонімним.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним у США.

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У Кремлі відреагували на цю заяву. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський «справді хоче зустрітися» з російським диктатором, то нібито може приїхати до Москви.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про важливу домовленість між Україною і Росією щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах обох країн. Київ готовий до взаємного мораторію. Втім, Москва мовчить.

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