Чому Україні не можуть швидко дати більше ракет Patriot: посол США при НАТО здивував причиною

Patriot

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Сполучені Штати та союзники по НАТО працюють над пошуком доступних ракет-перехоплювачів до Patriot для України. Зокрема, йдеться про ракети PAC-3, необхідні для захисту від російських атак.

Про це 18 вересня в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

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Попит на ракети Patriot перевищує пропозицію

За словами дипломата, США та союзники активно працюють над постачанням перехоплювачів для України через ініціативу PURL.

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«Ми дуже активно працюємо через ініціативу PURL, яка також забезпечує Україну ракетами Patriot — перехоплювачами PAC-3. Попит перевищує пропозицію, і нам доведеться справді копнути глибоко — Сполученим Штатам, але, що ще важливіше, й союзникам — та знайти спосіб, щоб Україна могла захищатися взимку», — зазначив він.

Водночас Вітакер не уточнив, які саме країни можуть відіграти провідну роль у пошуку додаткових ракет.

У чому проблема з постачанням

Американський постпред пояснив, що основна проблема полягає не в недостатніх внесках союзників у PURL, а передусім у нестачі виробничих потужностей.

«Це призводить до того, що наявних запасів недостатньо для нинішньої ситуації у світі. Гадаю, ще важливішим є глобальне безпекове середовище, в якому ми перебуваємо: світ став небезпечнішим», — наголосив він.

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США та Європа хочуть нарощувати виробництво

За словами Вітакера, розв’язання проблеми передбачає одночасно кілька напрямків, зокрема збільшення виробничих потужностей у США та Європі.

Він також повідомив, що обговорюється можливість спільного виробництва ракет Patriot за участю України та країн НАТО.

«Я також працюю над можливостями спільного виробництва — і з українцями, і з нашими союзниками по НАТО. Водночас ми ширше дивимося на інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону. Гадаю, потрібне певне поєднання всього цього», — пояснив дипломат.

Виробництво ракет може запрацювати за кілька років

Вітакер зазначив, що розширення оборонного виробництва та трансатлантична співпраця дадуть результат не одразу.

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За його словами, через два роки ситуація може суттєво змінитися, коли почнуть приносити результати нинішні ініціативи Пентагону, США, України та союзників по НАТО.

Водночас американський дипломат розповів, що обговорював із чеським прем’єр-міністром можливість спільного виробництва ракет Patriot у Чехії.

«Усі готові інвестувати, готові укладати угоди, однак такі речі не створюються за одну ніч», — підсумував він.

Ракети до Patriot для України — останні новини

Нагадаємо, Єврокомісія наразі не може закупити для України ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot, бо не отримала від Києва підписані контракти. Речник ЄК пояснив, що щойно документи будуть отримані, Єврокомісія зможе здійснити купівлю ракет.

Раніше в Міноборони повідомили про те, що Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для Patriot за позику ЄС.

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