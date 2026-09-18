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- Шоу-бізнес
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У шубі, романтичній блузці і на підборах: 93-річна Джоан Коллінз приголомшливим розкішним виглядом на Тижні моди
Легендарна британська акторка продовжує активно відвідувати світські та фешнзаходи і цього разу разом із чоловіком з'явилася на показі M&S у Лондоні.
93-річна Джоан Коллінз стала однією із зіркових гостей Лондонського тижня моди. Акторка разом із чоловіком Персі Гібсоном відвідала дебютний показ M&S, присвячений 100-річчю модної історії британського ритейлера. Шоу відбулося у Музеї дизайну в Лондоні та зібрало чимало гостей.
Попри свій поважний вік, Джоан досі веде активне світське життя, регулярно з’являється на червоних доріжках, вечірках і модних подіях. І цього разу зірка мала приголомшливий вигляд та вкотре продемонструвала свій упізнаваний гламурний стиль.
Коллінз з’явилася перед фотографами в об’ємній короткій шубі зі штучного хутра у чорно-білій гамі. Вона додала образу ефектності та відсилала до старого голлівудського гламуру, який Джоан так любить. На акторці також була чорна спідниця міді, прозорі колготи і замшеві туфлі на підборах і з бантами.
На шоу Коллінз зняла верхній одяг і продемонструвала романтичну білу блузку з напівпрозорими обʼємними рукавами, рюшами і чорною зав’язкою-бантом.
Також на ній були великі сережки з перлинами, масивна каблучка та чорні сонцезахисні окуляри.
Аутфіт акторка доповнила обʼємною перукою з локонами, макіяжем з рожевою помадою і молочним манікюром. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — браслет з кристалами і золотий перстень.
Її 61-річний чоловік Персі Гібсон був одягнений у класичний темно-сірий костюм, білу сорочку, краватку з принтом слонів і білу хустку-паше у нагрудній кишені.
Нагадаємо, Джоан Коллінз разом з Елізабет Герлі у купальниках релаксували у басейні.