У шубі, романтичній блузці і на підборах: 93-річна Джоан Коллінз приголомшливим розкішним виглядом на Тижні моди

Джоан Коллінз / © Getty Images

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93-річна Джоан Коллінз стала однією із зіркових гостей Лондонського тижня моди. Акторка разом із чоловіком Персі Гібсоном відвідала дебютний показ M&S, присвячений 100-річчю модної історії британського ритейлера. Шоу відбулося у Музеї дизайну в Лондоні та зібрало чимало гостей.

Попри свій поважний вік, Джоан досі веде активне світське життя, регулярно з’являється на червоних доріжках, вечірках і модних подіях. І цього разу зірка мала приголомшливий вигляд та вкотре продемонструвала свій упізнаваний гламурний стиль.

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Джоан Коллінз з чоловіком / © Getty Images

Коллінз з’явилася перед фотографами в об’ємній короткій шубі зі штучного хутра у чорно-білій гамі. Вона додала образу ефектності та відсилала до старого голлівудського гламуру, який Джоан так любить. На акторці також була чорна спідниця міді, прозорі колготи і замшеві туфлі на підборах і з бантами.

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На шоу Коллінз зняла верхній одяг і продемонструвала романтичну білу блузку з напівпрозорими обʼємними рукавами, рюшами і чорною зав’язкою-бантом.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Також на ній були великі сережки з перлинами, масивна каблучка та чорні сонцезахисні окуляри.

Аутфіт акторка доповнила обʼємною перукою з локонами, макіяжем з рожевою помадою і молочним манікюром. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — браслет з кристалами і золотий перстень.

Її 61-річний чоловік Персі Гібсон був одягнений у класичний темно-сірий костюм, білу сорочку, краватку з принтом слонів і білу хустку-паше у нагрудній кишені.

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Нагадаємо, Джоан Коллінз разом з Елізабет Герлі у купальниках релаксували у басейні.

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