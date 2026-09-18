У картатому жакеті і рваних джинсах: Дакота Джонсон у стильному луку потрапила під приціл папараці

Дакота Джонсон / © Getty Images

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Дакота Джонсон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зараз акторка активно просуває свій новий фільм «Веріті» (Verity), у якому зіграла одну з головних ролей, тому часто зʼявляється на публіці.

Дакота вийшла в світ в укороченому картатому жакеті, який вона одягла поверх чорного топа, і в світло-блакитних вкорочених джинсах прямого крою з необробленими прорізами на колінах. Взута вона була у бордові лаковані балетки.

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Дакота Джонсон / © Getty Images

На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри з декором, на шиї — кілька ланцюжків, на руках — каблучки і браслети, а на щиколотках — золоті ланцюжки.

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У неї було рівне укладання з чубчиком, макіяж з нюдовою помадою і чорний манікюр.

Про фільм:

«Веріті» — екранізація однойменного бестселера Коллін Гувер, поставлена режисером Майклом Шоуолтером. Дакота Джонсон грає письменницю Ловен Ешлі, яка переживає складний період у кар’єрі й отримує пропозицію завершити серію книжок знаменитої письменниці Веріті Кроуфорд, роль якої виконує Енн Гетевей.

Ловен оселяється в будинку Веріті та її чоловіка Джеремі, якого зіграв Джош Гартнетт. Працюючи з матеріалами письменниці, вона знаходить рукопис із моторошними зізнаннями та сімейними таємницями. Поступово героїні стає дедалі складніше зрозуміти, де правда, а де вигадка, тоді як її стосунки з Джеремі стають дедалі заплутанішими.

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Стрічка поєднує психологічний трилер і драму. Окрім Джонсон, Гетевей і Гартнетта, у фільмі знялися Ісмаель Крус Кордова та Брейді Вагнер.

В український прокат фільм «Веріті» вийде 1 жовтня.

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