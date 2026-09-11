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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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240
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1 хв

З новою зачіскою і в сукні з великим вирізом від Valentino: Дакота Джонсон привернула увагу на івенті

36-річна акторка продемонструвала сміливий образ total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон стала однією з зіркових гостей п’ятого щорічного благодійного вечора Caring for Women Dinner. Захід, організований Фондом Kering, відбувся в ресторані The Pool у Нью-Йорку.

Для своєї появи акторка обрала ефектну чорну сукню Valentino з довгим шлейфом. Вбрання мало обтислу спідницю силуету «русалка», об’ємні драповані рукави, схожі на кейп, і каптур, декорований зеленим лелітками та бісером.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Головним акцентом сукні став величезний фігурний виріз, який простягався від грудей майже до пупка. Тканина була зібрана у вузли на грудях і талії, а між ними залишалася відкрита ділянка живота.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Відверте декольте Дакота підкреслила довгим діамантовим кольє Messika з великим підвісом у формі півмісяця. Також на ній були довгі сережки та кілька каблучок. Вона зробила чорний манікюр, який гармонійно доповнив вбрання.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

На окрему увагу заслуговувала нова зачіска акторки, яка постала з дуже темним прямим волоссям довжиною нижче грудей і коротким рівним чубчиком. Зміна кольору стала помітним відступом від її звичного м’якшого каштанового відтінку.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Їй зробили макіяж із чорними стрілками, густо нафарбованими віями, рум’янами та помадою приглушеного ягідного відтінку.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Нагадаємо, Дакота Джонсон у леопардовій блузці і мереживних мінішортах сходила на показ Valentino в Парижі.

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