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- Шоу-бізнес
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З новою зачіскою і в сукні з великим вирізом від Valentino: Дакота Джонсон привернула увагу на івенті
36-річна акторка продемонструвала сміливий образ total black.
Дакота Джонсон стала однією з зіркових гостей п’ятого щорічного благодійного вечора Caring for Women Dinner. Захід, організований Фондом Kering, відбувся в ресторані The Pool у Нью-Йорку.
Для своєї появи акторка обрала ефектну чорну сукню Valentino з довгим шлейфом. Вбрання мало обтислу спідницю силуету «русалка», об’ємні драповані рукави, схожі на кейп, і каптур, декорований зеленим лелітками та бісером.
Головним акцентом сукні став величезний фігурний виріз, який простягався від грудей майже до пупка. Тканина була зібрана у вузли на грудях і талії, а між ними залишалася відкрита ділянка живота.
Відверте декольте Дакота підкреслила довгим діамантовим кольє Messika з великим підвісом у формі півмісяця. Також на ній були довгі сережки та кілька каблучок. Вона зробила чорний манікюр, який гармонійно доповнив вбрання.
На окрему увагу заслуговувала нова зачіска акторки, яка постала з дуже темним прямим волоссям довжиною нижче грудей і коротким рівним чубчиком. Зміна кольору стала помітним відступом від її звичного м’якшого каштанового відтінку.
Їй зробили макіяж із чорними стрілками, густо нафарбованими віями, рум’янами та помадою приглушеного ягідного відтінку.
Нагадаємо, Дакота Джонсон у леопардовій блузці і мереживних мінішортах сходила на показ Valentino в Парижі.