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- Школа стилю
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Лондонський стритстайл цієї осені: 5 головних трендів
Від жакетів у стилі Наполеона до спортивних ретрокостюмів — розповімо вам про тренди, які визначатимуть вуличну моду британської столиці.
Осінь 2026-го особливо цікава, бо тренди ніби увібрали характер самої столиці Англії — дещо недбалий, зухвалий та водночас дуже продуманий. Водночас лондонська база залишається незмінною, а саме — прямі джинси, білі футболки, светри з V-подібним вирізом і улюблені лофери нікуди не зникають. Змінюється лише спосіб їхньої стилізації, розповіло видання Who What Wear.
Жакет у стилі Наполеона
Мілітарі-жакет, який ще на початку року називали одним із головних трендів, восени остаточно закріпиться в гардеробах модниць. Його суворий силует отримав сучасне читання — з нотками естетики недбалого інді та легкою ностальгією за попкультурою 2000-х.
Щоб образ не мав надто театральний вигляд, такий жакет можна поєднати з джинсами на низькому посадженні та балетками. У результаті отримаєте трохи бунтарський, проте водночас акуратний лондонський шик.
Спортивні костюми
Три смужки більше не асоціюються виключно з домашнім одягом чи поспішним спортивним повсякденним образом. Восени 2026-го спортивні костюми переживають справжнє модне відродження.
У фаворитах — ретроолімпійки, вільні штани та контрастні смужки. Їх можна носити з дизайнерською спідницею, простою футболкою чи лоферами. Головне — зберегти ту саму невимушеність, за яку Лондон так любить спортивну естетику.
Клітинка
Клітинка — практично вічний символ британської моди. Від Burberry та панк-естетики Vivienne Westwood до культових образів Alexander McQueen — цей принт давно став частиною лондонської модної культури.
Цієї осені він повертається у дещо новому настрої — у дусі британських приватних шкіл, але з характерною бунтарською ноткою. Це вже не шкільна форма, а клітинка для тих, хто любить порушувати правила.
Балетки на підборах
Класичні балетки зазвичай асоціюють із французьким стилем, однак у Лондоні вони завжди мали власний характер. Цієї осені до звичної пласкої підошви додається невисокий підбор і саме ця деталь робить взуття особливо актуальним.
Такі балетки поєднуються буквально з усім, наприклад, джинсами, спідницями, капрі та шортами. Вони додають образу зібраності, але без втрати комфорту.
Футболки з принтами
Іронічні, трохи провокативні та сповнені енергії Y2K — футболки з написами та графічними принтами знову повертаються. Цьому сприяє мода на рейв-культуру, ностальгію та більш персоналізований максималізм.
У тренді кумедні та зухвалі дизайни, які нагадують культові образи Періс і Нікі Гілтон. А щоб додати образу лондонського настрою, можна не боятися яскравих кольорів — саме вони особливо ефектно працюють на тлі типового сірого осіннього дня.
Лондонська мода восени 2026 року не вимагає повністю оновлювати гардероб. Навпаки, її секрет — у знайомих речах, стилізованих трохи сміливіше, ніж зазвичай.