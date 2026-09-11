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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Борис Джонсон приїхав до Львова: що привело його до України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Борис Джонсон приїхав до Львова на BookForum

Борис Джонсон приїхав до Львова на BookForum / © соцмережі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 11 вересня приїхав до Львова.

Про візит повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, колишній прем’єр-міністр Великої Британії відвідав місто, аби долучитися до 33-го міжнародного BookForum. На заході Борис Джонсон презентує свою книгу «Кайданів нема».

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон приїздив до України у квітні 2026 року. Тоді колишній прем’єр-міністр Великої Британії відвідав позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Комишувахи, а також місто Запоріжжя.

Раніше Борис Джонсон назвав нісенітницею заяви Росії про те, що саме він ще 2022-го нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від переговорів із Москвою щодо припинення війни.

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