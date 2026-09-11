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- Шоу-бізнес
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У пітоновій сукні з оголеною спиною: ефектна Ріта Ора позувала на благодійному вечорі
Співачка підкреслила струнку фігуру шкіряним вбранням від Gucci.
Ріта Ора відвідала щорічний благодійний вечір Caring for Women Dinner, організований Фондом Kering. На заході співачка з’явилася в ефектному образі total black.
Для свого виходу зірка обрала чорну пітонову сукню максі на тонких бретельках від Gucci. Вбрання мало приталений силует, V-подібне декольте і глянцеву фактуру.
Особливо ефектно сукня мала вигляд зі спини, адже була прикрашена дуже глибоким вирізом, який повністю оголював спину Ріти і привертав увагу до її численних татуювань. Ззаду на спідниці також був високий розріз.
Лук співачка доповнила чорними туфлями на високих підборах, діамантовими сережками, браслетом і каблучками.
Волосся Ора гладко зачесала і зібрала у високий пучок, прикрашений світлою косою. Вона зробила насичений макіяж смокі-айс, а губи підкреслила нюдово-коричневою помадою. Завершив аутфіт світлий манікюр.
Нагадаємо, Ріта Ора у прозорій корсетній сукні сяяла на прем’єрі фільму в Лос-Анджелесі.