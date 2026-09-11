У пітоновій сукні з оголеною спиною: ефектна Ріта Ора позувала на благодійному вечорі

Ріта Ора / © Associated Press

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Ріта Ора відвідала щорічний благодійний вечір Caring for Women Dinner, організований Фондом Kering. На заході співачка з’явилася в ефектному образі total black.

Для свого виходу зірка обрала чорну пітонову сукню максі на тонких бретельках від Gucci. Вбрання мало приталений силует, V-подібне декольте і глянцеву фактуру.

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Ріта Ора / © Associated Press

Особливо ефектно сукня мала вигляд зі спини, адже була прикрашена дуже глибоким вирізом, який повністю оголював спину Ріти і привертав увагу до її численних татуювань. Ззаду на спідниці також був високий розріз.

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Ріта Ора / © Associated Press

Лук співачка доповнила чорними туфлями на високих підборах, діамантовими сережками, браслетом і каблучками.

Ріта Ора / © Associated Press

Волосся Ора гладко зачесала і зібрала у високий пучок, прикрашений світлою косою. Вона зробила насичений макіяж смокі-айс, а губи підкреслила нюдово-коричневою помадою. Завершив аутфіт світлий манікюр.

Ріта Ора / © Associated Press

Нагадаємо, Ріта Ора у прозорій корсетній сукні сяяла на прем’єрі фільму в Лос-Анджелесі.

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