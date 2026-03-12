ТСН у соціальних мережах

Ріта Ора в топі та мінішортах блиснула кубиками преса

Зірка знялася в новій фотосесії та продемонструвала свою чудову фізичну форму і розповіла про свої правильні звички.

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

35-річна британська співачка албанського походження Ріта Ора стала головною зіркою нового випуску журналу Women’s Health, присвяченому красі, спорту і здоров’ю. На обкладинці глянцю вона позувала в чорному суцільному купальнику.

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Локацією для зніманнь був обраний Сайон-Гаус, особняк епохи Тюдорів у Західному Лондоні. Співачка позувала в спортивних образах, що підкреслюють її фігуру.

В інтерв’ю журналу вона розповіла про кар’єру, шлюб з оскароносним режисером Тайком Вайкікі і здоровий спосіб життя, який вона веде з 30 років.

«Моїм першим кроком до здоров’я стали вітаміни, адаптогени і додавання колагену в каву, — розповідає вона.

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

«Потім я задумалася про час приймання їжі. Піст змінив для мене все — мої туалетні звички, роботу мозку, сон», — з ентузіазмом ділиться Рита. Насамперед вона випиває зранку літр води, до якої додає сіль і трохи лимонного соку. Ора полюбляє кістковий бульйон, любов до якого вона пов’язує зі своїм косовським корінням і який готує сама.

«Рух зіграв величезну роль у моєму житті, допомагаючи мені раціоналізувати речі», — каже співачка про свій тренувальний тиждень, що включає п’ять занять, зокрема ходьбу на біговій доріжці з нахилом, силові тренування і гібридний клас HIIT-пілатесу в спекотному кліматі, який став її улюбленим заняттям.

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

Ріта Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

«Моє улюблене заняття — це дотримання свого розпорядку, як би банально це не звучало. Мій чоловік каже: „Це безумство, як ти у свої вихідні записуєшся на 100 процедур“. Наприклад, догляд за обличчям, баночний масаж, звичайний масаж. Але мені це подобається. Люди можуть себе потішити — я ж люблю дбати про себе. Я піду і займуся спортом — це весело», — ділиться Рита.

Раніше, нагадаємо, ефектна Ріта Ора у білизняній сукні та пудрових туфлях прогулялася Нью-Йорком.

Стиль Ріти Ори (11 фото)

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора_1 / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора / © Reuters

© Reuters

Рита Ора_2 / © Reuters

© Reuters

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора_15 / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

© Getty Images

