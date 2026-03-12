ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

Чорна смуга для королівської родини: колишня дівчина принца Едварда вирішила розповісти публіці про її роман з сином королеви

У британській королівській родині нині просто якась чорна смуга.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Руті Геншолл та принц Едвард

Руті Геншолл та принц Едвард / © Associated Press

Тільки палац трохи забув про арешт експринца Ендрю, як стало відомо, що неприємності можуть торкнутися його молодшого брата — принца Едварда.

Колишня пасія молодшого сина королеви Єлизавети II вирішила опублікувати свої мемуари, в яких поділиться подробицями її стосунків із принцом.

Принц Едвард / © Associated Press

Принц Едвард / © Associated Press

У книжці Руті Геншолл «Шоугерл і принц» буде розказано про їхній таємний роман, який то відновлювався, то переривався в період від 1988 до 1993 рік. Принц Едвард, якому тоді було 23 роки, працював помічником продюсера Ендрю Ллойд Веббера. Між Едвардом і Руті швидко зав’язався роман, і невдовзі Руті вже таємно відвідувала Букінгемський палац і пила чай у Віндзорі з королевою Єлизаветою II.

Тепер 58-річна зірка Вест-Енда надихнулася на написання книжки після того, як знайшла старі любовні листи, написані їй герцогом Единбурзьким під час їхніх п’ятирічних стосунків.

Руті Геншолл / © Getty Images

Руті Геншолл / © Getty Images

«Я знайшла старі щоденники, які почала вести у 1980-х роках, а потім виявила всі свої листи від принца Едварда, і мене вразило, наскільки цінним був цей період мого життя», — розповіла вона газеті The Telegraph.

Принц Едвард, якому днями виповнилося 62 роки, є одним із найстриманіших членів королівської родини, але попереду на нього може чекати бурхливіший рік у зв’язку з виходом цієї книжки.

«Якщо вона так відкрито говорить про їхній роман, як це було на телебаченні, тільки уявіть, що може містити книжка», — заявив королівський коментатор Річард Фіцвіліамс виданню Daily Mail.

Руті Геншолл — одна з колишніх подруг принца Едварда — з Джоном Гордоном на весіллі Едварда та Софі, 1999 рік / © Getty Images

Руті Геншолл — одна з колишніх подруг принца Едварда — з Джоном Гордоном на весіллі Едварда та Софі, 1999 рік / © Getty Images

Напередодні публікації книжки «виникне значне занепокоєння з приводу того, що вона міститиме інтимні подробиці про їхнє спільне життя», — каже експерт. Відомо, що книжка буде опублікована у липні.

Зараз принц Едвард, герцог Единбурзький та його дружина Софі, герцогиня Единбурзька виконують неоціненну роботу і дуже важливі для монархії, як старші члени сім’ї. Тепер принц може опинитися під вогнем критики в той момент, коли монархія переживає найсерйознішу кризу від 1990-х років.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
282
