- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 2 хв
Як вирощувати огірки у горщиках і контейнерах — поради для рясного врожаю
Якщо ви не маєте великого саду, але мрієте про свіжі, хрумкі огірки одразу з грядки, то чому не виростити їх на власному балконі чи терасі.
Огірки обожнюють сонце та вологу, а ще вони дуже дружні до контейнерного вирощування. Якщо у вас мало місця, вирощування у горщиках може стати справжнім порятунком. Крім того, це чудовий спосіб почати свій перший «город без землі» і насолодитися ароматними овочами одразу під вікном. Редакція Martha Stewart зібрало поради, які допоможуть виростити огірки у горщиках та контейнерах навіть початківцям. Всього кілька хитриків і у вас буде свіжий врожай протягом літа.
Сорти огірків, які підходять для контейнерів
Не всі огірки однаково люблять життя у горщиках, але є сорти, які справді відчувають себе тут «як вдома».
Кущові огірки — ідеальний варіант для обмеженого простору. Вони компактні, не потребують складних опор і легко формуються у стандартній решітці для томатів.
В’юнкі сорти — займають більше місця, але підходять тим, хто не боїться вертикальної підтримки.
Якщо у вас обмежений простір, обирайте кущові огірки, а невелика решітка допоможе підтримати рослину.
Коли садити огірки
Огірки люблять тепло, тож найкращий час для садіння — після останніх заморозків.
Сійте насіння на глибину 1,5 см або пересаджуйте розсаду, коли температура стабільно перевищує 16°C.
Контейнерний варіант дозволяє пересувати рослину на сонячне місце протягом сезону, а це дає перевагу в умовах нестійкої погоди.
Догляд за огірками у горщиках
Сонце. Огірки потребують 6–8 годин сонця на день. Контейнер легко перенести на сонячне місце, якщо це необхідно.
Полив. Це ключ до успіху. Горщики висихають швидше, ніж грядки, тому стежте за вологою ґрунту, він має бути постійно вологим, але не заболоченим. Система автоматичного поливу — чудовий варіант для зайнятих людей. Якщо поливати вручну, перевіряйте ґрунт пальцем, якщо сухо на глибину 2,5 см, пора поливати.
Ґрунт і добрива. Контейнерне садіння дозволяє самостійно підбирати ґрунт. Змішайте 50% універсальної ґрунтової суміші та 50% компосту. Додайте гранульоване органічне добриво для овочів і раз на тиждень-два підживлюйте рослину рідиною на основі риб’ячої емульсії.
Розмір горщика. Вибирайте горщик діаметром близько 60 см. Більший об’єм ґрунту зберігає вологу довше, а дренажні отвори допоможуть уникнути застою води.
Як збирати врожай
Зривайте огірки регулярно, коли їх кінчик стає паралельним, а не загостреним.
Перезрілі плоди пригнічують цвітіння та знижують загальний урожай.
Для безперервного врожаю практикуйте послідовне садіння, через місяць після першої партії садіть нові рослини.
Вирощування огірків у горщиках — це легкий та стильний спосіб мати свіжі овочі одразу під рукою. Трохи сонця, регулярний полив і правильний сорт можуть перетворити ваш балкон на мінігород, який тішитиме вас хрумкими огірками протягом усієї весни та літа.