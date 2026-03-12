Як вирощувати огірки у горщиках і контейнерах / © Credits

Огірки обожнюють сонце та вологу, а ще вони дуже дружні до контейнерного вирощування. Якщо у вас мало місця, вирощування у горщиках може стати справжнім порятунком. Крім того, це чудовий спосіб почати свій перший «город без землі» і насолодитися ароматними овочами одразу під вікном. Редакція Martha Stewart зібрало поради, які допоможуть виростити огірки у горщиках та контейнерах навіть початківцям. Всього кілька хитриків і у вас буде свіжий врожай протягом літа.

Сорти огірків, які підходять для контейнерів

Не всі огірки однаково люблять життя у горщиках, але є сорти, які справді відчувають себе тут «як вдома».

Кущові огірки — ідеальний варіант для обмеженого простору. Вони компактні, не потребують складних опор і легко формуються у стандартній решітці для томатів.

В’юнкі сорти — займають більше місця, але підходять тим, хто не боїться вертикальної підтримки.

Якщо у вас обмежений простір, обирайте кущові огірки, а невелика решітка допоможе підтримати рослину.

Коли садити огірки

Огірки люблять тепло, тож найкращий час для садіння — після останніх заморозків.

Сійте насіння на глибину 1,5 см або пересаджуйте розсаду, коли температура стабільно перевищує 16°C.

Контейнерний варіант дозволяє пересувати рослину на сонячне місце протягом сезону, а це дає перевагу в умовах нестійкої погоди.

Догляд за огірками у горщиках

Сонце . Огірки потребують 6–8 годин сонця на день. Контейнер легко перенести на сонячне місце, якщо це необхідно.

Полив . Це ключ до успіху. Горщики висихають швидше, ніж грядки, тому стежте за вологою ґрунту, він має бути постійно вологим, але не заболоченим. Система автоматичного поливу — чудовий варіант для зайнятих людей. Якщо поливати вручну, перевіряйте ґрунт пальцем, якщо сухо на глибину 2,5 см, пора поливати.

Ґрунт і добрива . Контейнерне садіння дозволяє самостійно підбирати ґрунт. Змішайте 50% універсальної ґрунтової суміші та 50% компосту. Додайте гранульоване органічне добриво для овочів і раз на тиждень-два підживлюйте рослину рідиною на основі риб’ячої емульсії.

Розмір горщика. Вибирайте горщик діаметром близько 60 см. Більший об’єм ґрунту зберігає вологу довше, а дренажні отвори допоможуть уникнути застою води.

Як збирати врожай

Зривайте огірки регулярно, коли їх кінчик стає паралельним, а не загостреним.

Перезрілі плоди пригнічують цвітіння та знижують загальний урожай.

Для безперервного врожаю практикуйте послідовне садіння, через місяць після першої партії садіть нові рослини.

Вирощування огірків у горщиках — це легкий та стильний спосіб мати свіжі овочі одразу під рукою. Трохи сонця, регулярний полив і правильний сорт можуть перетворити ваш балкон на мінігород, який тішитиме вас хрумкими огірками протягом усієї весни та літа.