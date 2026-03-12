Професори закликають бути ввічливими з ШІ: чому це важливо

Користувачам чат-ботів варто казати ШІ «будь ласка» та «дякую» / © ТСН

Чи варто витрачати час на ввічливість зі штучним інтелектом? Професорка Кембриджського університету Ганна Фрай та нобелівський лауреат Джеффрі Гінтон пояснили, чому слова «будь ласка» та «дякую» дуже важливі для отримання якісних результатів від чат-ботів.

Про це пише LadBible.

Чат-боти зі штучним інтелектом стають дедалі поширенішими, і люди дедалі частіше звертаються до них у пошуках інформації. Попри те, що ШІ інколи помиляється, він загалом залишається доволі надійним інструментом для досліджень. Водночас фахівці наголошують: саме для цього ШІ й варто використовувати — а не для створення сумнівних фільмів чи тим більше для побудови романтичних стосунків із машиною.

На тлі глобальної проблеми самотності дедалі більше людей щодня спілкуються з технологіями штучного інтелекту. І це відбувається попри дискусії про вплив таких систем на довкілля та побоювання, що людство може настільки звикнути до допомоги чат-ботів, що без них буде важко відповісти навіть на елементарні запитання.

Тому не дивно, що користувачі часто спілкуються з чат-ботами так само, як із людьми — додаючи до своїх запитів «будь ласка» і «дякую».

Раніше деякі експерти навіть застерігали від цього. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначав, що ввічливість користувачів коштує компанії мільйони доларів через додаткове споживання електроенергії.

Чому ШІ варто казати «будь ласка» та «дякую»?

Однак професорка математики Ганна Фрай пояснила, чому варто залишатися ввічливими під час спілкування зі штучним інтелектом — і причина не лише в тому, щоб «задобрити роботів», якщо вони колись вирішать захопити світ.

На своєму YouTube-каналі професорка зазначила, що коли користувачі сприймають чат-боти лише як енциклопедію, вони й отримують відповіді у відповідному стилі — сухі та довідкові. Натомість, за її словами, ШІ краще розглядати як універсального актора, який може виконувати різні ролі. Якщо людині потрібна наукова або експертна відповідь, варто прямо сказати чат-боту, що він має виступати в ролі фахівця.

Так само, якщо користувач хоче отримати відповідь у стилі Вільяма Шекспіра, варто звертатися до ШІ так, ніби він і є цим знаменитим драматургом.

І оскільки в реальному житті до такого «універсального актора» ми ставилися б ввічливо, Фрай радить поводитися так само і з чат-ботами — навіть якщо це означає додаткові витрати для компаній-розробників.

Тим часом один із найвідоміших дослідників у сфері штучного інтелекту — британський комп’ютерний науковець і нобелівський лауреат Джеффрі Гінтон, якого часто називають «хрещеним батьком ШІ», вважає, що людству, можливо, доведеться шукати способи співіснування з дедалі потужнішими системами.

На його думку, достатньо розумні системи штучного інтелекту «дуже швидко сформують дві підцілі: одна — залишатися живими… а інша — отримувати більше контролю».

«Є вагомі підстави вважати, що будь-який автономний ШІ намагатиметься вижити», — зазначив Гінтон.

Учений також навів незвичне порівняння — із взаєминами матері та дитини: «Єдина модель, яку ми маємо, коли менш розумна істота контролює більш розумну, — це мати, яку контролює її немовля».

«Це єдиний хороший сценарій. Якщо він не буде мене „виховувати“, то він мене замінить. Ці надрозумні турботливі ШІ-матері, більшість із них не захочуть позбуватися материнського інстинкту, бо вони не хочуть, щоб ми померли», — розповів нобелівський лауреат.

З життєвого досвіду відомо: коли ми говоримо мамі «будь ласка» і «дякую», це допомагає підтримувати хороші стосунки. Тож якщо розробники зможуть закласти подібний «материнський інстинкт» у майбутні системи штучного інтелекту, проста ввічливість може бути корисною як зараз, так і в майбутньому.

До слова, через співпрацю OpenAI з Пентагоном американці масово видаляють ChatGPT: 28 лютого кількість видалень підскочила на 295%, а нові завантаження впали на 13%. Користувачі масово ставлять мінімальні оцінки, тоді як конкурент Claude, що публічно відмовився від військових контрактів, вперше очолив рейтинг App Store США у березні завдяки зростанню завантажень на 51%. Попри цей локальний бойкот, ChatGPT все ще утримує понад 80% світового ринку, хоча довіра до лідера суттєво похитнулася.