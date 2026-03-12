Відключення світла 13 березня: "Укренерго" оновило графіки для всієї України

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 13 березня

У п’ятницю, 13 березня, в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження запровадять як звичайних побутових споживачів, так і для промислових підприємств.

Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 13 березня

За даними енергетичної компанії, графіки погодинних відключень для населення діятимуть у вечірні години — від 17:00 до 22:00. Водночас графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть трохи довшими і застосовуватимуться від 17:00 до 23:00.

Головною причиною такого кроку стали серйозні наслідки російських ракетно-дронових атак на вітчизняну енергосистему.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликає «Укренерго».

Де шукати точні графіки відключення світла на 13 березня

Фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.