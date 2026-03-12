- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 566
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 13 марта: "Укрэнерго" обновило графики для всей Украины
Из-за последствий российских атак во всех регионах Украины 13 марта будут действовать обновленные графики почасовых отключений.
В пятницу, 13 марта, во всех областях Украины снова будут применять графики отключений электроэнергии . Ограничения будут введены как обычными бытовыми потребителями, так и для промышленных предприятий.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Когда не будет света 13 марта
По данным энергетической компании, графики почасовых отключений для населения будут действовать в вечерние часы - с 17:00 до 22:00. В то же время графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут немного длиннее и будут применяться с 17:00 до 23:00.
Главной причиной такого шага стали серьезные последствия российских ракетно-дроновых атак на отечественную энергосистему.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывает Укрэнерго.
Где искать точные графики отключения света на 13 марта
Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.