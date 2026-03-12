Добыча нефти / © ТСН.ua

Реклама

Нефтяные месторождения Саудовской Аравии от атак иранских беспилотников будут защищать украинские дроны-перехватчики. Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями.

Об этом сообщаетThe Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, саудиты договариваются с компаниями SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики.

Реклама

Эти аппараты способны нейтрализовать иранские беспилотники, тараня их или подрываясь рядом.

Собеседники издания утверждают, что переговоры с украинцами ведут также представители властей Саудовской Аравии.

Для защиты от иранских «Шахедов» чиновники королевства обсуждают не только приобретение украинских дронов-перехватчиков, но и систем радиоэлектронной борьбы, которые производит украинская компания Phantom Defense.

Саудовская Аравия стремится как можно быстрее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.

Реклама

В частности, 7 марта беспилотник, запущенный из Ирана, нанес удар по саудовскому месторождению Берри вблизи города Эль-Джубайль.

Ранее под обстрелами оказались нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura и другие объекты Saudi Aramco, а также энергетическая инфраструктура Катара, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ.

По словам собеседников WSJ, Saudi Aramco хочет опередить с закупкой собственное правительство и региональных конкурентов, включая Катар.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проводит переговоры о закупке украинских беспилотников, предназначенных для перехвата «Шахедов». Сумма сделки может достигать миллионов долларов.

Реклама

Президент Украины Волоодимир Зеленский отметил, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы от иранских ударных дронов.