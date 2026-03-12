- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина будет защищать нефтяные месторождения Саудовской Аравии — WSJ
Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, которые занимаются производством дронов-перехватчиков.
Нефтяные месторождения Саудовской Аравии от атак иранских беспилотников будут защищать украинские дроны-перехватчики. Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями.
Об этом сообщаетThe Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, саудиты договариваются с компаниями SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики.
Эти аппараты способны нейтрализовать иранские беспилотники, тараня их или подрываясь рядом.
Собеседники издания утверждают, что переговоры с украинцами ведут также представители властей Саудовской Аравии.
Для защиты от иранских «Шахедов» чиновники королевства обсуждают не только приобретение украинских дронов-перехватчиков, но и систем радиоэлектронной борьбы, которые производит украинская компания Phantom Defense.
Саудовская Аравия стремится как можно быстрее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.
В частности, 7 марта беспилотник, запущенный из Ирана, нанес удар по саудовскому месторождению Берри вблизи города Эль-Джубайль.
Ранее под обстрелами оказались нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura и другие объекты Saudi Aramco, а также энергетическая инфраструктура Катара, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ.
По словам собеседников WSJ, Saudi Aramco хочет опередить с закупкой собственное правительство и региональных конкурентов, включая Катар.
Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проводит переговоры о закупке украинских беспилотников, предназначенных для перехвата «Шахедов». Сумма сделки может достигать миллионов долларов.
Президент Украины Волоодимир Зеленский отметил, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы от иранских ударных дронов.