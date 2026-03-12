Видобуток нафти / © ТСН.ua

Нафтові родовища Саудівської Аравії від атак іранських безпілотників будуть захищати українські дрони-перехоплювачі. Найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, саудити домовляються з компаніями SkyFall та Wild Hornets, які виробляють дрони-перехоплювачі.

Ці апарати здатні нейтралізувати іранські безпілотники, таранячи їх або підриваючись поруч.

Співрозмовники видання стверджують, що переговори з українцями ведуть також представники влади Саудівської Аравії.

Для захисту від іранських «Шахедів» чиновники королівства обговорюють не тільки придбання українських дронів-перехоплювачів, але й систем радіоелектронної боротьби, які виробляє українська компанія Phantom Defense.

Саудівська Аравія прагне якнайшвидше отримати системи захисту на тлі серії іранських атак на енергетичні об’єкти у Перській затоці.

Зокрема, 7 березня безпілотник, запущений з Ірану, завдав удару по саудівському родовищу Беррі поблизу міста Ель-Джубайль.

Раніше під обстрілами опинилися нафтопереробний завод Ras Tanura та інші об’єкти Saudi Aramco, а також енергетична інфраструктура Катару, Кувейту, Бахрейну та ОАЕ.

За словами співрозмовників WSJ, Saudi Aramco хоче випередити із закупівлею власний уряд та регіональних конкурентів, включаючи Катар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія проводить перемовини про закупівлю українських безпілотників, призначених для перехоплення «Шахедів». Сума угоди може сягати мільйонів доларів.

Президент України Волоодимир Зеленський зазначив, що українські фахівці й військові готові допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози від іранських ударних дронів.