Іран готує хаос в Ормузькій протоці: чому прості морські міни страшніші за ракети

Морські міни / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

Прості морські міни можуть стати для Ірану потужним інструментом, щоб посіяти хаос у глобальній економіці. Американські посадовці заявили, що Тегеран вже заклав такі вибухові пристрої в Ормузькій протоці — вузькому водному шляху, через який проходить 20% світового експорту нафти.

Про це пише The Wall Street Journal.

Асиметрична зброя та її характеристики

За оцінками Інституту вивчення війни США, в протоці вже розміщено близько десятка мін. Арсенал Ірану включає базові боєприпаси, такі як міна Maham 1, здатна плавати на глибині від 1 до 3 метрів. Завдяки п’яти спеціальним датчикам вона може здетонувати заряд вагою 120 кілограмів. Також існують міни, які встановлюються на глибині від 10 до 50 метрів для знищення підводних човнів і надводних суден вагою понад 250 тонн.

Реклама

«Це хороший інструмент асиметричної війни. Звичайні можливості знищені, але у них є ця асиметрична здатність», — зазначає старший науковий співробітник Інституту розвитку та дипломатії Джахангір Араслі.

Тактика мінування та загроза судноплавству

Іран переважно встановлює міни за допомогою водолазів на невеликих човнах, які виглядають як звичайні рибальські судна, що робить їх виявлення практично неможливим. Крім того, на озброєнні є магнітні міни, які водолази кріплять безпосередньо до корпусів кораблів за допомогою магнітів або цвяхометів.

Для Ірану головною метою є не стільки шкода конкретному судну, скільки глобальний збій у судноплавстві та стримування наземного вторгнення США. Через загрозу тисячі кораблів стоять на якорі, очікуючи безпечного проходу через протоку, шириною близько 53 кілометрів.

Як військові борються з мінами

Пошук мін здійснюється за допомогою сонарів, водолазів та спеціалізованих безпілотних підводних апаратів. Для безпечного розмінування використовують кораблі класу Avenger, корпуси яких виготовлені з дерева та скловолокна, щоб уникнути детонації магнітних пристроїв.

Реклама

Ризик використання такої зброї у Перській затоці не новий: ще у 1980-х роках під час «Танкерної війни» американський фрегат USS Samuel B. Roberts натрапив на іранську міну, що спровокувало масштабну військову відповідь з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, через ескалацію війни в Ірані та закриття Ормузької протоки найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою. Це змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.