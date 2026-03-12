Альянс агресорів: як досвід війни в Україні допомагає Ірану завдавати ударів

Росія передає Ірану розвіддані та супутникові знімки

Реклама

Російська розвідка активно підтримує Іран у його смертоносних атаках проти США, Ізраїлю та країн Перської затоки. Москва надає Тегерану різноманітні розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки і тактику наведення на ціль за допомогою безпілотників.

Про це пише Bloomberg.

«Прихована рука» Путіна

Ця співпраця відображає тісний зв’язок між країнами-агресорами, який посилився через залежність Росії від іранських ударних дронів під час вторгнення до України. На думку західних чиновників, патерни іранських атак мають усі ознаки того, як РФ діє на українському фронті.

Реклама

«Ніхто не здивується, якщо повірить, що прихована рука Путіна стоїть за деякими іранськими тактиками і, можливо, за деякими їхніми можливостями», — зазначає міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Крім того, експерти вказують, що Росія ділиться з Іраном досвідом протидії американській зброї, зокрема ракетам Patriot та ATACMS, який вона здобула в Україні. Тактика націлювання на нафтову інфраструктуру для завдавання максимальної шкоди супротивникові також, ймовірно, запозичена у РФ.

Підозри щодо ролі Китаю

Окрім Росії, у США зростає занепокоєння щодо можливої участі Китаю в підтримці Ірану. Американські сенатори припускають, що Пекін може надавати допомогу Тегерану, хоча точний характер цієї підтримки залишається незрозумілим. Наразі відомо, що КНР є головним покупцем іранської нафти, що допомагає підтримувати економіку країни в умовах розширення конфлікту.

Водночас офіційний Пекін відкидає ці звинувачення. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що його країна нібито відіграє конструктивну роль для деескалації та відновлення миру. Однак американські політики жорстко попереджають, що будь-яка військова допомога Ірану з боку Москви чи Пекіна є небезпечною «грою з вогнем».

Реклама

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що наразі немає публічних доказів того, що Росія бере участь у нинішньому збройному протистоянні на боці Ірану. За його словами, американська сторона не зафіксувала активності російських сил, яка б свідчила про їхню підтримку іранської сторони в зоні бойових дій.