"Мати намагалася відчинити двері, щоб витягнути дитину": через атаку РФ загинула 15-річна Марія Наливайко

Марія Наливайко загинула у Синявці / © Суспільне

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на село Синявка Менської громади на Чернігівщині 12 березня загинула 15-річна Марія Наливайко. Її батьки, які працюють у місцевій школі, зазнали поранень і наразі лікуються

Про це повідомляє «Суспільне. Чернігів».

Як повідомила директорка Синявського ЗЗСО Олена Бондаренко, Марія була «веселою, щирою, світлою та дуже активною дівчиною». Вона брала участь в олімпіадах, конкурсах та шкільному Євроклубі, гідно представляла школу у вокальних виступах і завжди була готова допомогти іншим.

Ніч атаки на Синявку

За словами старости Синявського старостинського округу Наталії Семко, родина дівчини постраждала у власному будинку.

«Мати намагалася відчинити двері, щоб витягнути дитину, кричала відчайдушно. Тато ще сподівався, що Марія виживе», — розповіла вона.

Сусіди сказали, що один із дронів РФ влучив безпосередньо в кімнату, де спала дівчина, а інший впав на подвір’я місцевої жительки, проте не вибухнув. Внаслідок атаки також пошкоджені два житлові будинки.

День жалоби за Марією

Місцева громада організувала толоку для розбору завалів та допомоги постраждалим. Менська міськрада оголосила 12 березня Днем жалоби за Марією Наливайко.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив, що будинок родини Наливайків знищений повністю. Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 КК України (воєнні злочини).

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області за допомогою авіації, артилерії та десятків дронів. Через це загинули мирні жителі, а під завалами зруйнованих будинків досі можуть перебувати люди.

Сили ППО відбили ворожі атаки, проте зафіксовані влучання у критичну інфраструктуру.