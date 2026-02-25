Росіяни вдарили поблизу великих обласних центрів: багато загиблих, розбиті будинки (фото)

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Реклама

Російські війська здійснили атаку на Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області, застосувавши авіацію, артилерію та десятки дронів. Внаслідок ударів загинули мирні жителі, а під завалами зруйнованих будинків досі можуть перебувати люди. Сили ППО відбили ворожі атаки, проте зафіксовані влучання у критичну інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російські удари по Україні за минулу добу і в ніч проти 25 лютого.

Атаки на Запорізьку область

За добу російські окупаційні війська завдали загалом 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому районі загинули четверо людей, ще двоє дістали поранення.

Реклама

Зокрема, армія РФ здійснила 12 авіаударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.

Також зафіксовано 401 атаку безпілотниками різних типів (переважно FPV) по Запоріжжю, Новотроїцькому, Таврійському, Терсянці, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Загірному, Криничному, Добропіллю, Прилуках, Єгорівці, Вербовому та Левадному.

Крім того, по території Приморського та Лук’янівського ворог сім разів бив із реактивних систем залпового вогню.

Ще 223 артилерійські удари припали по Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному та Добропіллю.

Реклама

Зафіксовано 218 повідомлень про руйнування житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Наслідки російської атаки на Запорізьку область / © Запорізька ОВА

Атаки на Миколаївську область

Ворог вночі та зранку атакував Миколаївська область ударними БпЛА типу «Шахед». Під ударом опинилися об’єкти критичної та транспортної інфраструктури Миколаєва і Вознесенського району. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі напередодні російські війська двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді — без жертв.

Атаки на Дніпропетровську область

Станом на ранок 25 лютого безпекова ситуація у Дніпропетровській області залишається складною. Особливо важко у Синельниківському районі, де ворог активно обстрілює прифронтові громади керованими авіабомбами та безпілотниками. Є загиблі та поранені.

Реклама

«Звертаюсь до усіх мешканців, хто відмовився від обовʼязкової евакуації. Загроза дуже серйозна. Ніяке майно не варте життя», — наголосив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Маломихайлівській громаді через вчорашній удар КАБами частково зруйновано під’їзд житлового будинку. Пошукові роботи тривають — під завалами можуть залишатися четверо людей.

Також унаслідок вечірнього удару по Покровській громаді загинули двоє цивільних — 71-річний чоловік і 89-річна жінка. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено шість приватних будинків.

У Васильківській громаді через атаку БпЛА поранено 61-річного чоловіка. Зазнало руйнувань фермерське господарство, горів приватний будинок, пошкоджено дві господарські споруди та автомобіль.

Реклама

«Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання постраждалим. І велика вдячність нашим рятувальникам ДСНС, які працюють у таких небезпечних умовах», — зазначив Лукашук.

Зранку російські війська обстріляли з артилерії Нікополь. Наслідки атаки уточнюються.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Скільки цілей збила ППО — звіт Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що від вечора 24 лютого і в ніч проти 25-го російська армія атакувала Україну 115 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Близько 60 з ворожих засобів — «Шахеди».

Станом на ранок протиповітряна оборона України збила/придушила 95 російських дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Реклама

Водночас сталися влучання 18 ударних безпілотників на 11 локаціях.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні 13 тис. ракет, 88 тис. дронів та понад 120,5 тис. керованих авіабомб. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Попри масовані атаки балістикою та С-300, українська ППО демонструє значні успіхи: зокрема, збито 86 «Кинджалів», понад 700 «Калібрів», 2500 ракет типу Х-101 та 260 «Іскандерів-К».

Зауважимо, експерти прогнозують, що війна триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Попри спільні навчання РФ та Білорусі, повторення масштабного наступу на Київ чи Чернігів з північного напрямку вважається малоймовірним через зміцнення кордонів та природні перешкоди; можливі лише локальні провокації. На Сумщині та Харківщині очікується напружена ситуація без стратегічних проривів ворога.

Основним пріоритетом окупантів залишається захоплення агломерації Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка на Донеччині, де вони зосереджують найбільші ресурси. На Запорізькому напрямку масштабний наступ ворога маловірогідний через стабілізацію лінії фронту українськими силами. Донецька область залишається найкритичнішою ділянкою оборони.