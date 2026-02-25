Які документи треба мати з собою на випадок перевірки на вулиці: у ТЦК пояснили

ТЦК / © ТСН

У соціальних мережах щодня ширяться десятки відеороликів, на яких фіксуються суперечки між цивільними громадянами та представниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час перевірки документів на вулиці. Експерт розповів, які документи потрібно мати військовозобов’язаним і представникам військкомату.

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграф» також роз’яснив межі повноважень груп оповіщення та пояснив алгоритм їхньої роботи.

Які документи потрібно мати віськовозобов’язаному під час перевірки ТЦК

Речник наголошує, що обов’язок громадян надавати військово-облікові документи закріплений не лише урядовими постановами, але й двома базовими законами України — «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Цим визначено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим представникам ТЦК та СП або поліцейським», — пояснює Істомін.

Які документи повинен показати працівник ТЦК

Сама процедура спілкування військових із цивільними на вулиці регламентована постановою Кабінету Міністрів №560. Згідно з нею, уповноважений представник ТЦК, перш ніж вимагати документи у перехожого, зобов’язаний представитися та пред’явити два власні документи:

Посвідчення особи, уповноваженої на перевірку документів. (Цей документ містить фото, ПІБ та підпис голови місцевої військової адміністрації). Службове посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера).

«Обов’язок прописаний для військовослужбовця, який перевіряє документи. Тобто який підійшов і вимагає надати йому військово-облікові документи громадянина для перевірки. Він особа, уповноважена перевіряти… і виписувати повістки», — зазначає представник ТЦК.

Коментуючи популярний у мережі аргумент про те, що військові нібито мають право перевіряти документи лише на чітко визначеній вулиці (згідно з маршрутом патрулювання), Істомін назвав його неактуальним. Маршрут руху визначається лише для внутрішнього контролю начальства і не обмежує повноваження патруля у просторі.

Також речник прокоментував гіпотетичну ситуацію, коли військовий відмовляється показати свої документи. За його словами, на практиці такі випадки майже неможливі, оскільки групи оповіщення працюють спільно з Національною поліцією.

«Мені важко уявити таку ситуацію, що група оповіщення, і ні в кого немає документів… Я вже давно не чув, щоб військовослужбовці ТЦК проводили ці заходи без поліції. Поліцейський має також повноваження перевіряти військово-облікові документи», — підсумував Істомін.

Чи можуть відбирати телефони у військовозобов’язаних у ТЦК

Нагадаємо, в Україні фіксувалися випадки, коли під час візиту громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у них вилучали мобільні телефони або забороняли користуватися засобами зв’язку.

Військова юристка Діана Тернова зазначала, що чинне законодавство не містить норм, які дозволяють працівникам ТЦК чи поліцейським вилучати особисті гаджети без належних процесуальних підстав. За її словами, такі дії можуть розцінюватися як порушення права на захист і доступ до адвоката.

Юристи також наголошували, що приміщення ТЦК не є режимними секретними об’єктами із загальною забороною використання телефонів для відвідувачів, тому вимога здати пристрій не має законного обґрунтування.

У разі затримання особи правоохоронці зобов’язані повідомити родичів про місцеперебування затриманого та забезпечити можливість зв’язку з адвокатом або центром безоплатної правової допомоги. Усі можливі порушення радять фіксувати та оскаржувати у встановленому порядку.

Які дані потрібно повідомляти ТЦК

Також, під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.