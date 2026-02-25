На Балі загадково зник українець: стали відомі нові деталі резонансної справи

Заручник / © ТСН.ua

Правоохоронні органи Індонезії розслідують справу щодо зникнення громадянина України Ігоря Комарова на острові Балі. Чоловіка викрали невідомі, а згодом у мережі з’явилося відео, на якому він повідомляє про застосування фізичного насильства та просить сплатити за нього викуп.

Про це повідомляють індонезійські видання Bali Post та Kompas.

За їх інформацією, заява про зникнення українця надійшла до відділку поліції округу Південна Кута 15 лютого. Її подав друг потерпілого, який розповів про перебіг подій того вечора.

Інцидент стався близько 22:30 у районі селища Джимбаран, розташованого на півдні острова Балі. Ігор Комаров разом із двома друзями тренувалися в їзді на мотоциклах по нерівній місцевості. За словами заявника, він на деякий час вирвався вперед, а коли обернувся — його товаришів уже не було. Повернувшись до місця старту, чоловік виявив лише особисті речі зниклого.

«На місці події свідок знайшов лише речі жертви, зокрема мобільний телефон, сумку й гаманець, які згодом були вилучені як первинні докази», — повідомив керівник відділу зв’язків із громадськістю регіональної поліції Балі Янсен Авітус Панджайтан.

За попередньою версією слідства, на чоловіків могла напасти організована група осіб.

Що показала перевірка кіберполіції

Невдовзі після інциденту в соціальних мережах почало поширюватися відео з Ігорем Комаровим.

Наразі індонезійські слідчі працюють над верифікацією цих матеріалів. Геолокацію знімання поки що не встановлено.

«Ми все ще розслідуємо, чи було воно зняте на Балі, чи деінде. Підрозділ боротьби з кіберзлочинністю поліції Балі разом зі слідчими наразі відстежує першоджерело завантаження, щоб зрозуміти повний контекст», — наголосив речник поліції.

У медіа почали ширитися чутки щодо ймовірних родинних зв’язків Ігоря Комарова з представниками кримінальних кіл міста Дніпро. Проте в поліції Балі закликають уникати непідтверджених припущень до завершення офіційного розслідування.

«Ми ще не знаємо зв’язку. Що нам відомо — то це те, що особа, про яку повідомляється, є іноземним громадянином», — підкреслили представники правоохоронних органів Індонезії.

Розслідування справи триває.

Ігор Комаров на Балі / © із соцмереж

Що відомо про викрадення Комарова

Нагадаємо, у Мережі поширилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів. У повідомленнях стверджувалося, що одному із заручників вдалося втекти, а іншого утримують та чинять над ним насильство.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова — синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра. За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишається у викрадачів.

У соцмережах також поширювалося відео із чоловіком, який називає себе Ігорем Комаровим і звертається до родичів із проханням перерахувати кошти.

Офіційного підтвердження обставин події або заяв правоохоронних органів щодо цієї ситуації на момент поширення інформації не було.

Чому ця історія викликала сумнів: версія журналіста

Згодом журналіст Віталій Глагола заявив, що історія про нібито викрадення двох українців на Балі викликає сумніви. За його словами, на той час, про подію не повідомляли ані українські правоохоронні органи, ані місцеві індонезійські медіа, що є нетиповим для інциденту такого масштабу.

Журналіст зазначив, що у відкритих джерелах відсутні будь-які публікації про вимогу викупу у 10 мільйонів доларів чи проведення спецоперації поліції Балі. На його думку, це може свідчити про інформаційний характер історії.

Глагола також припустив, що подія могла бути «інформаційною постановкою», а її поширення пов’язав із активністю у соцмережах дівчини одного з фігурантів. За його словами, у цифрову епоху гучні скандали часто використовуються для збільшення аудиторії та створення вірусного ефекту.