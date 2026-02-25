ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
150
1 хв

У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК

Нападника оперативно затримали.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Луцьку стріляли у працівників ТЦК

У Луцьку стріляли у працівників ТЦК / © Цензор.нет

У вівторок, 24 лютого, в Луцьк стався збройний інцидент — чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування (ТЦК).

Про інцидент повідомили у Волинський обласний ТЦК та СП.

«24 лютого 2026 року у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент – громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки швидким і злагодженим діям військових нападника вдалося оперативно знешкодити. Зброю вилучили та передали правоохоронцям.

У результаті стрілянини ніхто з військовослужбовців не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.

«Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України», — заявили у ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє працівників ТЦК напали на водія транспортного засобу та застосували засіб сльозогінної дії.

Ми раніше інформували, що в Одесі двоє патрульних поліцейських «заробляли» на військовозобов’язаних, які підлягали мобілізації.

