Астрологиня назвала знаки зодіаку, до яких повільно доходить суть подій і сенс сказаних їм слів

Причина їхньої загальмованості в кожному конкретному випадку зумовлена своїми причинами, але спілкуватися з ними не так просто, як хотілося б — часто все доводиться пояснювати кілька разів поспіль.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, до яких повільно доходить суть подій і сенс сказаних їм слів.

Овен

Овни надто сильно поспішають здійснювати вчинки, тож їм банально бракує часу на те, щоб обдумати все, що довкола них відбувається. Саме через це вони часто припускаються помилок, які неможливо виправити, навіть якби вони дуже цього захотіли, оскільки час, як то кажуть, минув.

Телець

Тельці ніколи нікуди не поспішають, і розумових процесів, на превеликий жаль, це правило теж стосується. Навіщо поспішати з тим, що, як їм здається, нікуди від них не дінеться — а раптом щось зміниться, а вони вже витратили час і сили на ухвалення неактуального рішення.

Лев

Леви щодо слів і подій «гальмують» свідомо. Вони вважають, що думка, якщо вона може призвести до серйозного рішення, повинна «відлежатися», тоді вона виявиться єдино правильною, тому й керуються правилом героїні знаменитого роману: «Я подумаю про це завтра».

