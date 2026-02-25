- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1219
- Час на прочитання
- 1 хв
США ввели нові санкції проти Росії, нічні обстріли України: головні новини ночі 25 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 лютого 2026 року:
У Миколаєві під час тривоги пролунав вибух
У Британії відреагували на заяви РФ про «передавання ядерної зброї» Україні
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
США запровадили нові санкції проти Росії
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА