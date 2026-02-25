Диктатор Путін / © ТСН

Диктатор Путін, який раніше робив ставку на регулярну армію, нині перейшов до звичних для себе методів — використання спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні. За терактами у Львові, Дніпрі та Миколаєві стоять саме російські структури.

Про це в етері Еспресо заявив військовий та громадський діяч Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки.

«Якщо раніше Путін сподівався на свою армію, то зараз перейшов до зрозумілого для нього механізму — використання спецслужб. Саме спецслужби стоять за цими терористичними актами. Це говорить про слабкість противника, який намагається таким чином щось комусь довести, щоб кардинально змінити ситуацію».

Він наголосив, що попередні спроби Росії зазнали поразки.

«Нічого у росіян не виходить. Енергетичний терор їм не вдався. Зараз пробують посварити народ з правоохоронними органами, дискредитувати їх в очах громадськості. Паралельно з цим була запущена шалена пропагандистська кампанія», — зазначив генерал-майор запасу СБУ.

За словами Ягуна, перший вибух у Львові збігся у часі з масованим обстрілом західних регіонів України.

«Зрозумілі намагання ворога — у будь-якому випадку дестабілізувати ситуацію десь далеко від фронту, показати, що „ми можемо дістати будь-де“. А чи вдасться їм? Я не знаю. Наразі виглядає, що не дуже їм це вдається», — резюмував Віктор Ягун.

Раніше повідомлялося, що теракт у Львові відбувався паралельно з масованим російським ударом по Україні, що свідчить про скоординований характер дій.

Ми раніше інформували, що Росія, ймовірно, готує нові теракти в Україні, чим намагається підірвати довіру громадян до безпеки та розхитати суспільно-політичну ситуацію, використовуючи як самі атаки, так і інформаційний резонанс навколо них.