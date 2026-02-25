ТСН у соціальних мережах

176
1 хв

Магнітна буря 25 лютого: скільки балів вона буде

Геомагнітні умови будуть спокійні, але існує ймовірність шторму G1.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 25 лютого, очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

За даними науковців, високошвидкісний потік з великої корональної діри підвищує швидкість сонячного вітру. Ймовірні активні геомагнітні умови - з невеликою ймовірністю коротких періодів шторму G1.

Магнітна буря 25 лютого. Фото: meteoagent

Магнітна буря 25 лютого. Фото: meteoagent

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

