Магнітна буря 25 лютого: скільки балів вона буде
Геомагнітні умови будуть спокійні, але існує ймовірність шторму G1.
У середу, 25 лютого, очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.
За даними науковців, високошвидкісний потік з великої корональної діри підвищує швидкість сонячного вітру. Ймовірні активні геомагнітні умови - з невеликою ймовірністю коротких періодів шторму G1.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.