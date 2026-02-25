ТСН в социальных сетях

659
1 мин

Магнитная буря 25 февраля: сколько баллов она будет

Геомагнитные условия будут спокойны, но существует вероятность шторма G1.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 25 февраля, ожидается магнитная буря средней мощности с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

По данным ученых, высокоскоростной поток из большой корональной дыры повышает скорость солнечного ветра. Вероятны активные геомагнитные условия – с небольшой вероятностью коротких периодов шторма G1.

Магнитная буря 25 февраля. Фото: meteoagent

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

659
