Магнитная буря 25 февраля: сколько баллов она будет
Геомагнитные условия будут спокойны, но существует вероятность шторма G1.
В среду, 25 февраля, ожидается магнитная буря средней мощности с К-индексом 4 (желтый уровень).
Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.
По данным ученых, высокоскоростной поток из большой корональной дыры повышает скорость солнечного ветра. Вероятны активные геомагнитные условия – с небольшой вероятностью коротких периодов шторма G1.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.