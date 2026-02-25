Трамп в Конгрессе вспомнил убитую украинку Ирину Заруцкую и дал обещание

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе рассказал историю украинки Ирины Заруцкой, которая была убита в США в августе прошлого года.

История убитой украинки прозвучала во время обращения главы Белого дома к американцам.

«Она убежала от жестокой войны, но была убита закоренелым преступником, которого отпустили убивать», — подчеркнул американский лидер.

Заметим, в зале была мать убитой Анна Заруцкая. Она, отметил Трамп, «прошла сквозь настоящий ад».

«В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью — такой красивой, очень красивой молодой женщиной — Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками вблизи города Шарлотт в Северной Каролине», — рассказал президент США.

Трамп рассказал, что прошлым летом Ирина возвращалась домой, когда мужчина, которого до этого более десяти раз задерживали и освобождали без залога, напал на нее и смертельно ранил ножом. По его словам, «никто никогда этого не забудет».

Во время выступления американский лидер отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс, опасные рецидивисты дальше выходят на свободу из-за «политики демократов».

«Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды жизни посмотрела на своего нападающего. Она погибла мгновенно. Она убежала от жестокой войны, чтобы быть убитой закоренелым преступником, выпущенным на свободу, чтобы убивать в Америке. Он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины», — добавил Трамп.

Убийство Ирины Заруцкой

В августе 2025 года в США жестоко убили 23-летнюю Ирину Заруцкую. Украинку нашли мертвой в результате ножевых ранений в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

Подозреваемый в убийстве — 34-летний Декарлос Браун — был задержан сразу после прибытия полиции. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Задержанный — рецидивист с серьезными психическими расстройствами. У него было за плечами более десяти арестов, но незадолго до трагедии отпустили из суда под письменное обещание.

Подозреваемому в убийстве украинской беженки Декарлосу Брауну грозит смертная казнь.

Убийства украинских беженцев в США

В американском штате Огайо 10 февраля убили таксиста из Украины - 27-летнего Василия Швеца. Он был родом из села Довгий Войнилов на Калущине Ивано-Франковской области, но два года жил в США. В Кливленде арестованы двое 17-летних подростков по подозрению в его убийстве.

Также 14 февраля в городе Васс, что в Северной Каролине, застрелили украинскую беженку Екатерину Товмаш. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали сбежавшего с места убийства 25-летнего Калеба Гайдена Фосно.