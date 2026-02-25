Собака наклоняет голову во время разговора: что это значит и когда стоит бежать к ветеринару

Собака / © Credits

Собаки часто наклоняют голову, когда слышат знакомый голос или новый звук. За этим милым жестом стоят вполне практические причины, а не только эмоции.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринар доктор Алекс Кроу объяснил в TikTok, почему четвероногие любимцы склоняют голову набок во время разговора с человеком. По его словам, такое поведение имеет как минимум три объяснения.

Первое — это попытка точнее определить источник звука. Собаки способны слышать более широкий диапазон частот, чем люди, и наклон головы помогает им лучше уловить, откуда доносится шум. Особенно это актуально, если звук новый или непривычный.

Вторая причина связана с невербальной коммуникацией. Когда животное склоняет голову, ему легче видеть лицо собеседника — в частности глаза и рот. Это помогает лучше «считывать» мимику и эмоции человека.

Третье объяснение — концентрация. По словам ветеринара, таким образом собака может демонстрировать, что внимательно слушает и пытается понять, чего от нее хотят.

В комментариях под видео пользователи поинтересовались, почему одни собаки наклоняют голову чаще, а другие — почти никогда. Доктор Кроу отметил, что животные с короткой или плоской мордой могут делать это реже, поскольку им не нужно «обходить» длинную морду, чтобы лучше видеть лицо человека. Некоторые владельцы также заметили, что их питомцы склоняют голову, когда ожидают лакомства.

В то же время специалисты бренда Purina отмечают: если собака регулярно наклоняет голову без видимой причины или выглядит дезориентированной, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин — ушные инфекции или вестибулярный синдром, который влияет на чувство равновесия. В таком случае стоит обратиться к ветеринару для консультации.

