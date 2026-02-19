Почему собаки спят в постели с хозяином: три главные причины

Собака спит в постели / © pexels.com

Многие владельцы собак замечали: стоит лечь спать — и четвероногий уже усаживается рядом. Есть три причины, почему любимцы так стремятся делить кровать с хозяином и что это значит для их связи.

Об этом сообщило издание Express.

В видео, опубликованном в TikTok, автор назвал три основных причины такого поведения. По его словам, речь идет не только о привычке или комфорте.

Первая причина — чувство безопасности. Для собаки хозяин — это больше, чем кормящий или выгуливающий человек. Это центр его мира. Рядом с вами животное ощущает себя защищенным, особенно во время сна — в момент наибольшей уязвимости. Сон в одной кровати, как отмечается в видео, укрепляет эмоциональную связь и дает собаке покой.

Вторая — тепло и комфорт. Собаки, как и люди, ищут уют. Они любят сворачиваться калачиком в тепле, а тепло тела хозяина лишь усиливает это чувство. Присутствие человека превращает кровать в своеобразный кокон для спокойного отдыха.

Третья причина — инстинкт защиты. Даже во время сна собаки остаются настороже. Во многих из них сохранился естественный инстинкт оберегать свою «стаю». Ложась рядом, животное будто берет на себя роль охранника, одновременно чувствуя взаимную заботу.

Подпись к ролику заключает: собака видит в человеке члена семьи, а общий сон дает ему безопасность, тепло и возможность защищать.

В комментариях пользователи активно поддержали это мнение. Кое-кто шутил, что оказывается на самом краю кровати, пока пес разлегается по центру. Другие признавались, что не представляют ночи без четырехлапого рядом. В то же время, отдельные зрители подчеркнули: не все одобряют практику совместного сна с животным.

