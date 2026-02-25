США пытались вычеркнуть территориальную целостность Украины из резолюции ООН: подробности скандала

ООН / © unsplash.com

Четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину ознаменовалась не только массовыми митингами солидарности, но и неожиданным дипломатическим противостоянием в Нью-Йорке. Соединенные Штаты впервые открыто выступили против ключевых пунктов украинской резолюции в ООН, пытаясь убрать упоминания о территориальной целостности. Однако американский «маневр» потерпел фиаско.

Подробности из эпицентра событий рассказала корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Заявление США за 15 минут до заседания

О намерении делегации США вычеркнуть из украинской резолюции пункты об уважении территориальной целостности и справедливом мире стало известно буквально за считанные минуты до начала голосования. Американские дипломаты объяснили это тем, что такие жесткие формулировки якобы «отвлекают от переговорного процесса», намекая на мирный план Дональда Трампа, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины.

Тэмми Брюс, заместитель представителя США в ООН: «Эта резолюция содержит формулировки, которые могут отвлечь внимание от текущих переговоров, а не поддерживать обсуждение всего спектра дипломатических путей. Сейчас для прекращения войны нужна политическая воля. Мы считаем, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо».

«Красная линия для Украины»: реакция МИДа: реакция МИДа

Украина отреагировала мгновенно, призвав партнеров отклонить американские правки. В итоге предложение США поддержали лишь 11 стран, среди которых Россия, Беларусь, Венгрия и Израиль. Зато украинская резолюция получила убедительную победу — 107 голосов «за».

Марьяна Беца, заместитель министра иностранных дел Украины: «Мы никогда не отказывались от мирных переговоров, мы участвуем конструктивно. Мы даже готовы на некоторые компромиссы. Но мы не готовы на компромисс относительно нашего суверенитета и территориальной целостности. Это красная линия для Украины».

Акция в поддержку Украины

Пока в стенах ООН продолжались дипломатические баталии, тысячи людей собрались на главной площади Нью-Йорка. Таймз Сквер взвился сине-желтыми флагами. Среди собравшихся было много тех, кто потерял в этой войне все.

Юлия, жительница Мариуполя: «Все, кто в Мариуполе, сейчас меня поймут. Сегодня очень сентиментальный день. Очень хочется домой. К сожалению, дома уже нет, но хочется просто пройтись по нашим улицам».

Рядом с переселенцами — американцы с украинскими корнями, которые продолжают помогать фронту несмотря на изменение политических настроений в Вашингтоне.

Свитослав, американец в толпе: «На моих плечах флаг с подписями бойцов „Кракена“, они все погибли — я ношу это в их честь. Передаю дроны. То, что Америка сейчас не помогает на официальном уровне… я уже смирился. Украина должна сама себе помогать».

Четвертая годовщина большой войны в очередной раз доказала: несмотря на сложную дипломатическую игру великих держав, поддержка Украины в мире остается беспрецедентной. 107 голосов в ООН стали четким сигналом — международное право и границы не могут быть предметом торга.

