Трамп сделал заявление по окончании войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки упорно трудятся над завершением войны России против Украины.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса, цитирует Reuters.

Трамп в очередной раз напомнил, что эта война никогда бы не началась, если бы на тот момент именно он был президентом США.

«И мы очень упорно работаем, чтобы закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где 25 тысяч солдат погибают каждый месяц. Подумайте об этом, 25 тысяч солдат погибают в месяц. Война, которой бы никогда не произошло, будь я президентом», — подчеркнул американский лидер.

До этого он перечислил восемь «войн», которые, как утверждает, смог завершить. В перечне «конфликты» между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Армением и Азербайджаном, Конго и Рундой, а также события в секторе Газа.

Окончание войны в Украине - что известно о дедлайне Трампа

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы сообщило, что Дональд Трамп поставил дедлайн на мир в Украине. По информации собеседников издания, администрация Белого дома стремится заключить соглашение до 4 июля — это дата празднования 250-летия независимости США.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о стремлении Трампа завершить войну до 4 июля, заявил, что заявления о конкретной дате для него новые. Он отметил, что лично не слыхал, чтобы именно американский президент публично озвучивал такую инициативу.

