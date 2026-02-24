Какому знаку Зодиака повезет 25 февраля

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 февраля?

День темной космической энергии, в течение которого страхи овладевают даже самыми психологически сильными и смелыми людьми. Такие обстоятельства требуют повышенной осторожности, которую нужно проявлять в любой житейской ситуации, даже если на первый взгляд она покажется не слишком значительной – неизвестно, каким будут ее последствия. Нежелательно общаться с людьми, которые – вольно или невольно – будут навязывать нам свое плохое настроение, оно можем не самым лучшим образом отразиться и на нас. А вот сны нынешней ночи, какими бы пугающим или тревожными они ни были, смысловой нагрузки не несут – можно не принимать их близко к сердцу.

Близнецы

Близнецам, которые недовольны нынешним положением, сложившемся в их жизни, звезды советуют сосредоточиться не на неагтиве, а на позитиве, который они легко могут найти, если внимательно посмотрят по сторонам. Позитивное мышление, которое в свое время сначала предлагали практиковать все психологи подряд, а затем они же без устали ругали, исправно работает, верим мы в него или нет. Почему бы ни воспользоваться таким – относительно простым, но эффективным – способом улучшить свою жизнь?

