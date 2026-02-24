ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
1178
1 мин

Путин заговорил о срыве "мира" и "подготовке взрывов" газопроводов в Черном море

Вероятно, Кремль готовит очередную провокацию, но традиционно вину хочет переложить на врагов. Москва якобы располагает информацией о «попытке подрыва газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Черном море».

Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин заявляет об «угрозе» срыва мирного процесса. Впрочем, он видит виновных в Москве и даже говорит о вероятных «диверсиях».

Новые скандальные заявления «фюрер» сделал во время заседания коллегии ФСБ.

По его словам, Москва якобы располагает информацией о «попытке подрыва газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Черном море». Заметим, что в Кремле не раз «анонсировали» собственные провокации, пытаясь перебросить их на Украину.

Российский «фюрер», который, очевидно, даже не пытается закончить войну в Украине, снова заговорил, что именно Киев хочет «разрушить мирный процесс» и «успехи, достигнутые на переговорном треке».

Напомним, в видеообращении по случаю дня защитника отечества в РФ диктатор Владимир Путин размахался «ядеркой», назвав модернизацию «триады» приоритетом Кремля. Мол, именно это «гарантирует безопасность России и обеспечивает эффективное стратегическое сдерживание и баланс сил в мире».

В свою очередь заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев «взорвался» ядерными угрозами в отношении Украины и Запада. Заметим, что поводом к этому стала выдумка российской разведки о якобы подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов.

